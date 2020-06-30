تعرف على أهم أعراض مرض الكبد الدهنى

الكبد الدهني حالة مرضية تتسبب فى تراكم زائد للدهون في الكبد، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نقول إن السمنة هي قاتل صامت هو أن زيادة الوزن تضع الكبد تحت ضغط كبير، مما يؤدي إلى أمراض الكبد الدهنية.



يجب على الشخص أن يفهم أن أمراض الكبد الدهنية تحدث مع مرور الوقت عندما لا يولي الشخص أهمية لعاداته في الأكل.



وتساهم أسباب مختلفة ، بما في ذلك الكحول الزائد ، ومقاومة الأنسولين ، وارتفاع ضغط الدم ، والغدة الدرقية ، وعلم الوراثة الممزوج بعادات الأكل غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة ، بشكل رئيسي في أمراض الكبد الدهنية.



إذا لم يتم فحصه في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني أيضًا إلى أمراض الكبد المزمنة أو حتى تليف الكبد في أسوأ الحالات.

أعراض الكبد الدهني:

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" الشيء المهم هو أنه لا توجد أعراض للكبد الدهني على الإطلاق، ولكن في بعض الحالات ، قد يشعر البعض بالإجهاد في المعدة، وبصرف النظر عن ذلك ، هناك فقط أي أعراض للتحقق مما إذا كان الشخص لديه الكبد الدهني أم لا! ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الدهون الزائدة في الكبد التهابًا فيها ، ثم قد ترى الأعراض التالية:



فقدان الشهية

الضعف والتعب

غثيان

ألم في منتصف البطن

زيادة حجم الكبد والتي يمكن فحصها بفحص الموجات فوق الصوتية

بقع ملونة على الذراعين أو الرقبة

أنواع الكبد الدهني

هناك مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، في المقابل ، يُعرف الكبد الدهني الناتج عن الكحول باسم مرض الكبد الدهني الكحولي.

و في كلا النوعين ، يعد التورم أمرًا شائعًا ، مع أعراض مثل التعب وألم البطن وفقدان الوزن. عادة ، يصاب الأشخاص في الفئة العمرية من 40 إلى 50 عامًا بهذا المرض.

هناك بعض المجموعات أكثر عرضة للكبد الدهني. هم انهم:



البدناء

أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2

أولئك الذين يشربون الكحول المفرط

أولئك الذين يتعاطون المخدرات وغيرها من العادات غير المشروعة

النساء الحوامل

أولئك الذين لديهم تاريخ مرتفع من الكوليسترول

التشخيص في الوقت المناسب أمر ضروري

قد يعطينا جسدنا علامات خفية ، لكن علينا أن نفهم ونبدأ التشخيص في الوقت المناسب، لتشخيص الكبد الدهني ، هناك العديد من الاختبارات التي قد يوصي بها الطبيب ببعض الاختبارات والفحوصات بناءً على التحليل، وفيما يلي بعض الاختبارات العامة التي يمكن أن يوصي بها الطبيب للتشخيص المناسب:



الفحص البدني: فقط بعد أن يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التشخيص، فمن خلال الفحص البدني ، يمكن للطبيب أن يشير إلى ما إذا كان هناك تورم في الكبد أم لا.



اختبارات الدم: إذا كانت إنزيمات الكبد أكثر من المعتاد في اختبار الدم الروتيني ، فقد يكون لديك كبد دهني.



التصوير بالرنين المغناطيسي: قد يطلب الطبيب أيضًا الخضوع للأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من الدهون الزائدة في الكبد.



خزعة الكبد: خزعة الكبد هي أضمن طريقة للكشف عن الكبد الدهني، وفي هذا ، يقوم الطبيب بإزالة أنسجة الكبد بمساعدة إبرة.

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