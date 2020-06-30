تعرف على أهم أطعمة لازم تركز فى مدة صلاحيتها وتخزينها كويس قبل تناولها

قد يتعامل الكثيرون مع الأطعمة دون وعى بتاريخ صلاحيتها أو تخزينها الصحيح مما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، وانتشار البكتيريا والجراثيم بها، لذلك يقدم موقع moneymorningpaper أبرز الأطعمة التى يجب أن تركز فى صلاحيتها وطريقة تخزينها وهى:

منتجات الألبان المصنوعة من الحليب الخام

منتجات الألبان المصنوعة من الحليب الخام مثل الجبن والزبدة والقشدة أكبر للعدوى الغذائية الناتجة عن التلوث البكتيري، يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن منتجات الألبان هذه لم يتم تعقيمها أو خضوعها لأي علاج حراري آخر لقتل البكتيريا الضارة.

ونظرًا لأن البكتيريا الضارة لا تزال موجودة في منتجات الحليب الخام ، فمن المرجح أن تحدث التلوثات البكتيرية مثل السالمونيلا ، VTEC ، الليستريا ، E.Coli و Campylobacter.

بالنظر إلى زيادة احتمال التلوث ، لا ينبغي استهلاك هذه المنتجات بعد انتهاء صلاحيتها أيضا ، بعض الفئات مثل النساء الحوامل والرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الغذائية وبالتالي يجب أن يكونوا أكثر حذرا.

اللحوم



عادة ما تحتفظ العديد من المتاجر بتاريخ "بيع" على المنتجات الطازجة مثل اللحوم يخبر هذا التاريخ المخزن بالتاريخ النهائي الذي يمكن فيه بيع هذا المنتج من المحتمل أن تكون اللحوم الطازجة ملوثة ببكتيريا مثل السالمونيلا أو E. coli ومن ثم يجب طهيها في درجات حرارة مناسبة لقتل جميع البكتيريا الضارة.

تحمل اللحوم المطحونة خطرًا أكبر ، لأنها ببساطة مطحونة، و ينشأ الخطر الأكبر من حقيقة أن البكتيريا من السطح قد تختلط في جميع أنحاء اللحم.

الاسماك

عند شراء (وتخزين) الأسماك الطازجة ، من الضروري تجنب مقاطعة سلسلة التبريد يمكن القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بالسمك في صندوق بارد أو كيس تبريد لتغطية الوقت من السوبر ماركت إلى الثلاجة في المنزل.

بما أن الأسماك عرضة للبكتيريا ، فمن المهم تناولها في غضون يومين من تاريخ الشراء إذا كنت ترغب في تناول السمك بعد ذلك ، يجب أن تضعه في الفريزر حيث سيستمر حتى 6 أشهر.

التوت

التوت فاكهة هشة وحساسة نسبيًا لذلك ، يجب معالجتها بعنايةعندما يتعلق الأمر بالتخزين ، فمن المستحسن نشرها على طبق وإخراج التوت السيئ. سيظهر التوت السيئ متعفنًا وله جلد متجعد أو مسنن قم بإزالتها على الفور ، لأن التوت السيئ سوف يفسد التوت الجيد في النهاية.

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احتفظ بالتوت الجيد على طبق في الثلاجة ولا تغسله حتى تأكله، يحتوي التوت على طبقة واقية على جلده تحافظ على نضارته لفترة أطول. عن طريق غسل التوت لفترة طويلة قبل تناولها ، تصبح فرصة التلف أكبر.



الخضراوات الورقية



عادة ما تذكر عبوات الخضروات الورقية مثل السبانخ أو سلطة الذرة أنها مغسولة مسبقًا، ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه من المستحيل أن هذه المنتجات لا تزال تحمل البكتيريا مثل الإشريكية القولونية. هذا هو السبب في أنه من الضروري غسل الخضروات الورقية قبل تناولها والأهم من ذلك القيام بذلك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

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