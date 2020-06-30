شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق لا تعرفها عن الكالسيوم.. أبرزها الجسم لا ينتجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم ضروري للصحة العامة يمكن الحصول على الكالسيوم الذي تحتاجه من العديد من الأطعمة المختلفة وإذا لزم الأمر من المكملات الغذائية، يعمل الكالسيوم مع العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين د ، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن، ويعرض التقرير التالى حقائق هامة عن الكالسيوم في الجسم وفقا لتقرير لموقع healthline

يلعب الكالسيوم دورًا في وظائف الجسم

يلعب الكالسيوم دورًا في العديد من وظائف الجسم الأساسية، يحتاج الجسم إلى الكالسيوم من أجل تداول الدم وتحريك العضلات وإفراز الهرمونات، يساعد الكالسيوم أيضًا على نقل الرسائل من الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الكالسيوم هو جزء رئيسي من صحة الأسنان والعظام أيضًا يجعل العظام قوية وكثيفة، يمكن التفكير في العظام على أنها خزان الكالسيوم في الجسم، إذا لم يحصل الشخص على كمية كافية من الكالسيوم في النظام الغذائي فسوف يأخذها الجسم من العظام.

الجسم لا ينتج الكالسيوم

لا ينتج الجسم الكالسيوم، لذا يجب الاعتماد على النظام الغذائي للحصول على الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الانسان تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم:

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، خضراوات خضراء داكنة مثل اللفت والسبانخ والقرنبيط، فصولياء بيضاء، السردين، الخبز المدعم بالكالسيوم والحبوب ومنتجات الصويا وعصير البرتقال

تحتاج إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم

يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم، وهذا يعني أن الشخص لن تستفيد بشكل كامل من النظام الغذائي الغني بالكالسيوم إذا كان يعاني من نقص فيتامين د.

يمكن الحصول على فيتامين د من بعض الأطعمة ، مثل السلمون وصفار البيض وبعض الفطر مثل الكالسيوم، الشمس المشرقة هي أفضل مصدر لفيتامين د، البشرة تنتج بشكل طبيعي فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس أولئك الذين لديهم بشرة داكنة لا ينتجون فيتامين د أيضًا ، لذلك قد تكون المكملات الغذائية ضرورية لتجنب النقص.

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الكالسيوم أكثر أهمية بالنسبة للنساء

الكالسيوم قد يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض ، والنساء المصابات بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية لديهن كميات أقل من الكالسيوم والمغنيسيوم

عمر الانسان يحدد الكميات المحددة من الكالسيوم

يجب أن يحصل البالغون على 1000 مجم يوميًا، بالنسبة للنساء فوق سن 50 وأثناء الحمل والرضاعة الطبيعية يجب الحصول على 1200 ملج يوميًا.

يحتوي كوب واحد من الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم أو كامل الدسم على حوالي 300 مجم من الكالسيوم.

نقص الكالسيوم يؤدى إلى مشاكل صحية أخرى

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مشاكل صحية أخرى، بالنسبة للبالغين ، يمكن أن يزيد القليل جدًا من الكالسيوم من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، أو العظام الهشة والمسامية التي يمكن كسرها بسهولة. هشاشة العظام شائعة بشكل خاص في النساء المسنات، الكالسيوم ضروري للأطفال أثناء نموهم وتطورهم قد لا ينمو الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم إلى أقصى ارتفاع محتمل لديهم ، أو يعانون من مشاكل صحية أخرى.

الافراط فى الكالسيوم يمكن أن يكون له آثار سلبية

مع أي معادن أو مغذيات من المهم الحصول على الكمية المناسبة الكثير من الكالسيوم يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية قد تشير أعراض مثل الإمساك والغازات والانتفاخ إلى أن الشخص يحصل على الكثير من الكالسيوم.

قد يزيد الكالسيوم الإضافي أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكالسيوم رواسب الكالسيوم في الدم وهذا ما يسمى فرط كالسيوم الدم، يعتقد بعض الأطباء أن تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .