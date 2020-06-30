شكرا لقرائتكم خبر عن هل الافراط في السكريات يؤثر على مناعتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تقليل تناول السكر الخاص بك صراعًا كبيرًا والإقلاع عنه تمامًا أكثر صعوبة، لن يتمكن معظمنا من قضاء يوم واحد بدون سكر ، فأحد الأسباب هو أن 74٪ من الأطعمة المصنعة تحتوي على سكر مخفي، وحسب موقع health24 فإن السكر هو كربوهيدرات بسيطة ويأتي في العديد من الأشكال المختلفة في أبسط أشكاله ، يطلق عليه السكريات الأحادية ، والذي يتضمن:

1:الجلوكوز (يحدث بشكل طبيعي في الفواكه والعصائر النباتية).

2:الفركتوز (يحدث بشكل طبيعي في الفاكهة وبعض الخضروات الجذرية وسكر القصب والعسل).

3:الجالاكتوز (يتحد مع الجلوكوز لتكوين اللاكتوز).

في حين أن استهلاك كمية صغيرة من السكر كل يوم لن يقتلك ، فإن استهلاك الكثير من السكر المضاف يضعك في خطر الإصابة ببعض الأمراض الفتاكة، و توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يزيد استهلاك الفرد من السكر يوميًا عن 10 ٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

ويظل السؤال المعتاد، هل يمكن أن يؤدي تحوّل السكر الزائد إلى تحطم جهاز المناعة لديك؟

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هناك اعتقاد شائع بأن السكر يضعف جهاز المناعة ، وذلك استنادًا بشكل أساسي إلى دراسة فى السبعينيات حيث تبرع الناس بالدم قبل وبعد تناول كميات كبيرة من السكر، وجد الباحثون أنه بعد جرعة كبيرة من السكر ، كانت بعض خلايا الدم البيضاء (العدلات) أقل عدوانية في تدمير البكتيريا.

ومع ذلك ، فإن هذا الاعتقاد مبني على أساس هش حيث لم يتم تكرار الدراسة أو شرحها. تلاحظ أخصائية التغذية مونيكا رايناجل أنه على الرغم من أن تناول السكر قد يضع خلايا الدم البيضاء في غيبوبة مؤقتة ، إلا أنها أكثر تعقيدًا من ذلك:

وقالت: "إن النظر إلى طبق بتري مليء بالعدلات في غيبوبة يسببها السكر والقول إن" تناول السكر يثبط الاستجابة المناعية "هو تبسيط مفرط".

وأظهرت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن الإفراط في استهلاك السكر وتأثيراته على جهاز المناعة يعتمد على نوع الخطأ الذي تقاتله. في حين يبدو أن استهلاك السكر يساعد الفئران في التعافي من الالتهابات الفيروسية ، إلا أنه فشل في مكافحة الالتهابات البكتيرية.