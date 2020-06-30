يتحدث البعض عن فوائد كثيرة للشاي بأنواعه المختلفة، لكن بعض تلك الفوائد ربما لا يكون إلا مجرد خرافة، كما يحذر منها بعض الأطباء، ويقول أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر ، إن هناك أحاديث تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، مشيرا إلى أنها خرافا
وأوضح، بحسب الصحيفة السعودية: "لا صحة لما يتردد بشأن أن الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن الأحمر منه ينشط الدورة الدموية، والأبيض يقوي القلب"، مضيفا: "كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة".
وتابع: "ما يقال عن أن خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب كلام غير صحيح، مضيفا: "انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط".
قد يهمك أيضا:
دراسة تؤكد أن كل أنواع الأكل الصحى يمكنها حمايتك من أمراض القلب
11 فائدة يمتاز بها "الحبهان" أبرزها ضبط نسبة الكوليسترول وحماية القلب
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يكشف عن أكثر الخرافات المتعلقة الشاي والدورة الدموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.