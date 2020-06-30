طبيب يكشف عن أكثر الخرافات المتعلقة الشاي والدورة الدموية

يتحدث البعض عن فوائد كثيرة للشاي بأنواعه المختلفة، لكن بعض تلك الفوائد ربما لا يكون إلا مجرد خرافة، كما يحذر منها بعض الأطباء، ويقول أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر ، إن هناك أحاديث تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، مشيرا إلى أنها خرافا

وأوضح، بحسب الصحيفة السعودية: "لا صحة لما يتردد بشأن أن الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن الأحمر منه ينشط الدورة الدموية، والأبيض يقوي القلب"، مضيفا: "كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة".

وتابع: "ما يقال عن أن خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب كلام غير صحيح، مضيفا: "انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط".

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