شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شلل النوم.. تعرف على الأسباب والأعراض ونصائح الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شلل النوم هو حالة يكون فيها الشخص على دراية ولكنه غير قادر على الحركة أو التحدث أثناء الاستيقاظ أو النوم، وقد يستمر هذا لمدة تقل عن دقيقتين، قد يكون من 8٪ - 50٪ قد مروا بهذه الحالة مرة واحدة على الأقل في حياتهم بينما يعاني 5٪ منهم بشكل منتظم.



أسباب شلل النومقد يحدث شلل النوم لدى المصابين بالنوبات الارتجاجية، والشلل الدوري لنقص بوتاسيوم الدم أو قد يحدث في العائلات (الوراثية). أسباب شلل النومقد يحدث شلل النوم لدى المصابين بالنوبات الارتجاجية، والشلل الدوري لنقص بوتاسيوم الدم أو قد يحدث في العائلات (الوراثية).

ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى وفقًا لموقع "onlymyhealth" مثل الحرمان من النوم أو الضغط النفسي أو دورات النوم غير الطبيعية من أسباب شلل النوم أيضًا، و لكن السبب الأساسي هو الخلل في نوم حركة العين السريعة، وقد لا تتمكن من التحدث أو الحركة والهلوسة نتيجة لشلل النوم، ويمكن أن يكون استخدام بعض الأدوية ، مثل أدوية ADHD ، سببًا لهذا الهجوم.

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العلامات والأعراض الخاصة بشلل النومالأعراض الرئيسية لشلل النوم، هي عدم القدرة على الحركة أو الكلام أثناء الاستيقاظ، وقد يشعر المرء بأصوات مختلفة مثل الضجيج، والطنين، والضجيج، والضجيج والضوضاء أثناء شلل النوم، ويمكن للشخص أيضًا سماع الأصوات والهمسات والصخب الذي يمكن أن يؤدي إلى الذعر أو الخوف في الشخص. العلامات والأعراض الخاصة بشلل النومالأعراض الرئيسية لشلل النوم، هي عدم القدرة على الحركة أو الكلام أثناء الاستيقاظ، وقد يشعر المرء بأصوات مختلفة مثل الضجيج، والطنين، والضجيج، والضجيج والضوضاء أثناء شلل النوم، ويمكن للشخص أيضًا سماع الأصوات والهمسات والصخب الذي يمكن أن يؤدي إلى الذعر أو الخوف في الشخص.

قد يمر الناس بمشاعر سحبهم من السرير أو الطيران أو التنميل أو الوخز الكهربائي أو الاهتزازات التي تمر عبر أجسامهم.

يمكن للشخص الذي يعاني من شلل النوم أن يظهر أعراض الهلوسة المنومة، حيث يقوم مخلوق خارق للطبيعة باخناق الفرد أو تخويفه، والشعور بالضغط على صدره وصعوبة التنفس، قد يرى الشخص أيضًا شخصية غامضة مهددًا في غرفته ، في حين أن الشخص مصاب بالشلل.



نصائح للوقاية للشل النوم لعلاج هذه المشكلة لم يتم اكتشاف أي دواء حتى الآن ولكن هناك جلسات علاجية، لطرق منع شلل النوم : نصائح للوقاية للشل النوم لعلاج هذه المشكلة لم يتم اكتشاف أي دواء حتى الآن ولكن هناك جلسات علاجية، لطرق منع شلل النوم :