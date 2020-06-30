شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الاكتئاب عديدة وتتفاوت فى شدتها بين الرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض الاكتئاب يجب أن تعرفها جيداً حتى تلجأ للطبيب مبكراً قبل أن يصبح الاكتئاب أشد خطورة ويسبب مضاعفات خطيرة على صحتك الجسدية والنفسية، والاكتئاب هو مرض شائع وخطير يؤثر سلبًا على شعورك وطريقة تفكيرك وكيفية تصرفك ويسبب الاكتئاب مشاعر الحزن أو فقدان الاهتمام بالأنشطة التي تمتعت بها، كما يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية ويمكن أن يقلل من قدرة الشخص على العمل والحياة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الاكتئاب وفقاً لموقع psychiatry و Helpguide.



الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

أعراض الاكتئاب يمكن أن تختلف من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تشمل اعراض الاكتئاب:

-الشعور بالحزن.

-فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كنت تستمتع بها.

- التغييرات في الشهية - فقدان الوزن أو زيادة فيه لا علاقة لها بالنظام الغذائي

-صعوبة في النوم أو النوم كثيرًا

-فقدان الطاقة أو زيادة التعب

-زيادة في النشاط البدني غير المقصود أو تباطؤ الحركات والكلام (أفعال يلاحظها الآخرون)

-الشعور بعدم القيمة أو الذنب

-صعوبة التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات

-خواطر الموت أو الانتحار

-يجب أن تستمر الأعراض أسبوعين على الأقل لتشخيص الاكتئاب.

-أيضًا ، يمكن للحالات الطبية (مثل مشاكل الغدة الدرقية أو ورم في المخ أو نقص الفيتامينات) أن تحاكي أعراض الاكتئاب ، لذلك من المهم استبعاد الأسباب الطبية العامة.

يؤثر الاكتئاب على ما يقدر بنحو واحد من كل 15 بالغًا (6.7 ٪) في أي عام معين وسيعاني واحد من كل ستة أشخاص (16.6٪) من الاكتئاب في وقت ما من حياتهم.

يمكن أن يصيب الاكتئاب في أي وقت ، ولكن في المتوسط ​​، يظهر لأول مرة خلال أواخر سن المراهقة إلى منتصف العشرينات.

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب تظهر بعض الدراسات أن ثلث النساء سيعانين من نوبة اكتئاب كبيرة في حياتهن.



اعراض الاكتئاب

والاكتئاب يختلف عن الحزن أو الفقد، حيث قد تسبب وفاة شخص عزيز أو فقدان وظيفة أو إنهاء علاقة أن تتطور مشاعر الحزن الحزن استجابة لمثل هذه المواقف. غالبًا ما يصف أولئك الذين يعانون من الخسارة أنفسهم بأنهم "مكتئبون".

لكن الحزن ليس مثل الاكتئاب عملية الحزن طبيعية وفريدة من نوعها لكل فرد وتشترك في نفس صفات الاكتئاب قد ينطوي الحزن والاكتئاب على حزن شديد والانسحاب من الأنشطة المعتادة كما أنها مختلفة بطرق مهمة:

-في الحزن، تأتي المشاعر المؤلمة في موجات، غالبًا ما تختلط بذكريات إيجابية للمتوفى في الاكتئاب الشديد، ينخفض ​​المزاج وتفقد الاستمتاع بالأشياء التي كنت تستمتع بها من قبل لمدة أكثر من أسبوعين.

-في الحزن، عادة ما يتم الحفاظ على احترام الذات في حالة الاكتئاب الشديد، فإن الشعور بعدم القيمة والكراهية الذاتية أمر شائع.

-بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي موت شخص عزيز إلى اكتئاب شديدعندما يتعايش الحزن والاكتئاب، يكون الحزن أكثر حدة ويستمر لفترة أطول من الحزن بدون الاكتئاب.

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على الرغم من بعض التداخل بين الحزن والاكتئاب، إلا أنهما مختلفان يمكن للتمييز بينهما أن يساعد الناس في الحصول على المساعدة أو الدعم أو العلاج الذي يحتاجون إليه.

اعراض الاكتئاب عند الرجال

أعراض الاكتئاب عند الرجال تشمل:

-ألم جسدي أحيانًا يظهر الاكتئاب لدى الرجال كأعراض جسدية - مثل آلام الظهر أو الصداع المتكرر أو مشاكل النوم أو الخلل الوظيفي الجنسي أو الاضطرابات الهضمية - التي لا تستجيب للعلاج الطبيعي.

-الغضب يمكن أن يتراوح هذا من التهيج، والحساسية للنقد ، أو فقدان حس الفكاهة إلى غضب، أو مزاج سئ ، أو حتى العنف. يصبح بعض الرجال مسيئين أو مسيئين.

-السلوك المتهور. قد يُظهر الرجل المصاب بالاكتئاب سلوكًا هاربًا أو محفوفًا بالمخاطر مثل ممارسة الرياضات الخطرة أو القيادة بتهور أو قد تتعاطي المخدرات.



اعراض الاكتئاب

اعراض الاكتئاب عند النساء

أعراض الاكتئاب لدى النساء تتفاوت من خفيفة إلى شديدة وتشمل علامات الاكتئاب الشائعة ما يلي:

-مشاعر اليأس تشعر كما لو أن لا شيء سيتحسن على الإطلاق ولا يوجد شيء يمكنك القيام به لتحسين وضعك.

-لم تعد تهتم بالهوايات والتسلية والأنشطة الاجتماعية السابقة التي كنت تستمتع بها.

-غالبًا ما تؤدي تغيرات الشهية إلى فقدان الوزن بشكل كبير أو زيادة الوزن.

-التغييرات في نمط نومك.

-الشعور بالغضب والهياج والقلق.

-الشعور بالإرهاق والركود واستنزاف الطاقة.

-صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر الأشياء.

-زيادة الأوجاع والآلام، بما في ذلك الصداع ، والتشنجات ، وألم الثدي ، أو الانتفاخ.

-أفكار انتحارية.

تميل النساء أيضًا إلى تجربة بعض أعراض الاكتئاب أكثر من الرجال. وتشمل هذه:

-الاكتئاب في أشهر الشتاء (الاضطراب العاطفي الموسمي) بسبب انخفاض مستويات ضوء الشمس.

-أعراض الاكتئاب غير النمطية، بدلاً من النوم أقل، وتناول طعام أقل، وفقدان الوزن تلجأ النساء إلى النوم المفرط ، وتناول المزيد (خاصة الكربوهيدرات المكررة)، واكتساب الوزن.

-مشاعر قوية بالذنب وعدم القيمة.