شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير FDA.. مخاطر استخدام معقم اليدين الذى يحتوى على الميثانول السام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء والخبراء من استخدام معقمات اليدين التي تحتوى على الميثانول لأن له تأثيرات جانبية على جلدك وبشرتك كما قد تخترق جلدك لتسبب مضاعفات قد تصل للموت، كما حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من 9 أنواع من معقمات اليد المغشوشة التي تحتوى على كحول الميثانول السام والذي تنتجه إحدى الشركات المكسيكية، لذا في هذا التقرير نتعرف على مخاطر استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على كحول الميثانول، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح الأطباء أنه أصبح من المهم تحليل محتويات معقم اليدين بعناية لفهم ما تضعه على بشرتك، حيث يمكن أن يسبب معقم اليدين آثارًا جانبية.

تحتوي بعض مطهرات اليد هذه على مادة سامة من كحول الميثانول، والتي يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الكارثية بما في ذلك الغثيان والقيء والدوخة والنعاس والارتباك وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والغيبوبة وتلف الجهاز العصبي وحتى الموت.

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من المهم ملاحظة أن هذه المادة الكيميائية السامة يمكن امتصاصها من خلال الجلد أيضًا، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية قراءة مكونات معقم اليدين.

وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أفضل من أي مطهر يد لكن يجب استخدام معقم اليدين فقط إذا لم يكن هناك ماء نظيف أو صابون متاح لغسل اليدين، بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية ومحتوى الكحول الكلي لمطهرات اليد (يجب أن تكون على الأقل 60 %).

كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية في بيان صحفى السبت الماضى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة واحد بالعمى الدائم بسبب تسمم الميثانول بعد شرب مطهر اليدين بسبب الشائعات التي أثيرت حول شرب الكحول كوسيلة لقتل الفيروس وقد أثبتت هيئات الصحة أنها مجرد أكاذيب وليس لها أساس من الصحة ولكن يبدو أنه لا يزال البعض يصدقها.