شكرا لقرائتكم خبر عن جلياد الأمريكية: تكلفة علاج المريض الواحد بريمديسفير 2340 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جلياد ساينس إنك الأمريكية أنها قد حددت سعر الدواء المرشح لعلاج كورونا ريمديسفير بسعر 390 دولارًا لكل حقنة بالولايات المتحدة وحكومات الدول المتقدمة الأخرى ، مما يحدد سعر دورة مدتها خمسة أيام بسعر 2340 دولارًا لكل مريض.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" أكدت شركة جلياد أن سعر شركات التأمين الخاصة الأمريكية سيكون 520 دولارًا لكل زجاجة ، وهو ما يعادل إجمالي 3120 دولارًا لكل مريض.

دخلت شركة Gilead في اتفاقية مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) حيث ستدير الوزارة والولايات التخصيص للمستشفيات حتى نهاية سبتمبر، وقالت الشركة إنه بعد هذه الفترة ، بمجرد أن تكون الإمدادات أقل تقييدًا ، ستتوقف HHS عن إدارة التخصيص.

كان سعر ريمديسفير موضوع نقاش حاد منذ أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامها في حالات الطوارئ لمرضى كورونا في مايو، اقترح الخبراء أن جلياد سيحتاج إلى تجنب ظهور الاستفادة من أزمة صحية من أجل الربح.

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وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها أوصت باستخدام عقار مضاد للفيروسات ريمديسفير لعلاج الفيروس التاجي الجديد.وقالت الوكالة فى بيان لها إن عقار "Remdesivir هو أول دواء ضد كوفيد 19 يوصى به للحصول على ترخيص في الاتحاد الأوروبي."وأضافت أن التوصية لا تزال بحاجة إلى موافقة من المفوضية الأوروبية ، والتي من المقرر أن تتخذ قرارا في الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress" أظهرت دراستان أمريكيتان رئيسيتان على الأقل، أن الريمديسيفير يمكن أن يقلل من مدة الإقامة في المستشفى لمرضى فيروس كورونا.