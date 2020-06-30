شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فك الحظر.. ازاى تضمن إن بيتك خالى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد فك الحظر ازداد القلق والخوف من انتشار فيروس كورونا، فالبعض ما زال يأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى والبعض الآخر لديه لا مبالاة ولا يتبع الاجراءات الوقائية ، لذلك يجب علينا الحفاظ على صحتنا وصحة أسرتنا من الوباء.

وحسب ما ذكرته الـ cnn هناك بعض الخطوات التى يجب فعلها لضمان عدم وجود فيروس كورونا فى منزلك وهى:

1:عندما تكون خارج المنزل ، حافظ على التباعد مع الآخرين، مع ارتداء الكمامة واستخدام الكحول المطهر دائما.

2:عندما تعود للمنزل اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية.

3:قم بتطهير علب الطعام الجاهزة والأطعمة المعبأة بالكحول.

4:اغسل المنتجات جيدًا قبل وضعها في المطبخ.

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5:طهر كل شيء تلمسه وخصوصا مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهاتف ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد.

6:اطلب من العمال ترك الاوردرات على باب منزلك، وإذا احتاجوا منك أن تأتي إلى الباب ابق على مسافة ستة أقدام ، وينصح ان يكون الدفع عبر الإنترنت.

7:اغسل الملابس والمناشف والبياضات بانتظام في مكان دافئ، وطهّر سلة الغسيل أيضًا .

8:إذا كنت بحاجة لإيواء أحد أفراد العائلة أو صديق ، فتجنب مساحات المعيشة المشتركة قدر الإمكان

9:إذا مرض شخص ما في منزلك استشر طبيبك واعزلهم في غرفة أخرى واطلب منهم استخدام مرحاض منفصل.

10:تطهير الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر كل يوم.