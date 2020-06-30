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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فك الحظر.. ازاى تضمن إن بيتك خالى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بعد فك الحظر ازداد القلق والخوف من انتشار فيروس كورونا، فالبعض ما زال يأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى والبعض الآخر لديه لا مبالاة ولا يتبع الاجراءات الوقائية ، لذلك يجب علينا الحفاظ على صحتنا وصحة أسرتنا من الوباء.
وحسب ما ذكرته الـ cnn هناك بعض الخطوات التى يجب فعلها لضمان عدم وجود فيروس كورونا فى منزلك وهى:
1:عندما تكون خارج المنزل ، حافظ على التباعد مع الآخرين، مع ارتداء الكمامة واستخدام الكحول المطهر دائما.
2:عندما تعود للمنزل اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية.
3:قم بتطهير علب الطعام الجاهزة والأطعمة المعبأة بالكحول.
4:اغسل المنتجات جيدًا قبل وضعها في المطبخ.
5:طهر كل شيء تلمسه وخصوصا مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهاتف ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد.
6:اطلب من العمال ترك الاوردرات على باب منزلك، وإذا احتاجوا منك أن تأتي إلى الباب ابق على مسافة ستة أقدام ، وينصح ان يكون الدفع عبر الإنترنت.
7:اغسل الملابس والمناشف والبياضات بانتظام في مكان دافئ، وطهّر سلة الغسيل أيضًا .
8:إذا كنت بحاجة لإيواء أحد أفراد العائلة أو صديق ، فتجنب مساحات المعيشة المشتركة قدر الإمكان
9:إذا مرض شخص ما في منزلك استشر طبيبك واعزلهم في غرفة أخرى واطلب منهم استخدام مرحاض منفصل.
10:تطهير الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر كل يوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.