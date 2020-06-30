شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف بريطانية من تعرض الأطفال للحصبة والتهاب السحايا بسبب تأجيل التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء ببريطانيا من خطورة عدم حصول الأطفال على الجرعات الأساسية من التطعيمات خلال فترة الإغلاق وقد يكونون عرضة للإصابة بالحصبة أو التهاب السحايا .وخلصت دراسة أجراها علماء من الصحة العامة في إنجلترا وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي وفقا لتقرير جريدة " thesun" ، إلى أن التحصين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى انخفض بنسبة 20 % تقريباً.



الحصبة

وقالت الدكتور شاميز لادهاني ، رئيس وحدة مراقبة الأطفال البريطانية في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل (RCPCH) ، إن التغطية العالية للقاح ضرورية لتكون فعالة ولتحقيق مناعة القطيع.

وأضافت "لم يكن النظام الطبي مرهقًا على الإطلاق ، ولم نطلب من الآباء أبدًا عدم الحضور للتلقيح، والآن أكثر من أي وقت مضى هو أكثر أهمية لأنه ، إذا لم يكن لدينا تغطية ، فقد يكون لدينا ظهور أمراض أسوأ بكثير من الفيروس التاجي.

وقالت د. شاميز، إن هناك مخاوف كبيرة لأطفال المدارس الثانوية الذين يتلقون عادة لقاحات التهاب السحايا وفيروس الورم الحليمي البشري، فهذه اللقاحات لا تحمي الأطفال فحسب ، بل تحمي السكان، واذا سقطت التغطية عن هذه الأمراض سنكون جميعا في مشكلة ".

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في الشهر الماضي ، تم الكشف عن أن معدلات التحصين التي كانت عند أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، وقد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأقل من 3500 طفل حصلوا على الجرع مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

في مناطق مثل لندن وويست ميدلاندز انخفض التحصين أكثر ، مما يعني أن العديد من الأطفال في خطر.

على الرغم من انخفاض اللقاحات في مارس ، ارتفعت المعدلات مرة أخرى في منتصف أبريل حيث شجعت المستشفيات الناس على العودة إلى العمليات الجراحية للحصول على الضروريات، وحذر الخبراء منذ ذلك الحين من أن انخفاض عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات يمكن أن يفسد عقودًا من التقدم.

في بداية الوباء ، حثت الحكومة الناس على البقاء في منازلهم، حيث انخفضت زيارات الأطفال إلى أقسام الحوادث والطوارئ بنسبة 90%في أبريل، بينما قال 60 % من العائلات في شهر مايو أنهم يفكرون في تأجيل لقاحاتهم.

تسبب الفيروس حتى الآن في المملكة المتحدة بأكثر من 43000 وفاة بسبب كورونا ، ويقول الخبراء إنه يجب اتخاذ "إجراء عاجل" للحد من الإصابات الناجمة عن أمراض أخرى.