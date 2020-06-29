شكرا لقرائتكم "جاموس" الأهوار في العراق ضحية كورونا الجديد ببلاد الرافدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser الأهالي يعتمدون على حليبها ومشتقاته ومؤخرا اضطروا لبيعها بأسعار بخسة للإنفاق على أولادهم..

"جاموس" الأهوار في العراق ضحية كورونا الجديد ببلاد الرافدين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جاموس" الأهوار في العراق ضحية كورونا الجديد ببلاد الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.