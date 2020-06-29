6 نصائح للتخلص من الرؤوس السوداء

تعد الرؤوس السوداء من المشاكل الجلدية الشائعة والمزعجة في الوقت عينه إذ تحد من جاذبية البشرة وصفائها، إلا أنه يمكن التخلص منها عبر إتباع خطوات معينة. فإذا كنت تبحثين عن النصائح المناسبة لتنظيف بشرتك من الرؤوس السوداء، رافقينا في هذا الموضوع حيث نقدم لك مجموعة منها.

1- نظفي بشرتك مرّتين يوميّاً مستخدمة غسولاً ذات تركيبة مناسبة لنوعيّتها، كي تتخلّصي من كافّة الأوساخ والدهون المكدسة عليها والتي تحفّز بدورها ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. واحرصي على إستعمال منشفة قطنيّة ناعمة بغية تجفيف وجهك.

2- إشربي كميّة كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يومياً، فللماء دور أساسيّ قي ترطيب البشرة وتنظيفها من الداخل ما يحدّ تلقائياً من إمكانية ظهور الرؤوس السوداء والشوائب عليها.

3- طبّقي حمّام البخار مرّة أسبوعياً في المنزل، إذ يساعد على تنظيف مسامات البشرة بعمق من الأوساخ والرؤوس السوداء العالقة بها.

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4- قشّري بشرتك مرّة كلّ أسبوعين تقريباً مستخدمة كريم مقشّر ذات تركيبة لطيفة ومناسبة لنوعية بشرتك، بغية القضاء على الأوساخ والجلد الميت المكدس عليها والذي قد يسدّ مسامها ويحفّز ظهور الشوائب والرؤوس السوداء.

5- طبّقي الكريم المرطّب يومياً بتركيبته المغذّية والمناسبة لنوعية بشرتك. ولا تنسي إستعماله قبل وضع المكياج إذ يوفّر لها الحماية والرطوبة اللازمة قبل تعرّضها لمستحضرات المكياج، ما يحدّ من آثارها السلبية عليها والتي قد تتمثّل بظهور الشوائب والرؤوس السوداء.

6- إختاري مستحضرات المكياج بتركيبتها المناسبة لنوعية بشرتك والخالية قدر المستطاع من العطور، وتفادي في الوقت عينه المستحضرات ذات القوام الكريمي الثقيل الذي يمكن أن تحفّز ظهور الرؤوس السوداء.

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