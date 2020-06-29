شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: المستشفيات لن تعود بكامل طاقتها إلا بعد 4 سنوات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الوباء العالمى وانشغال المستشفيات والأطباء بإنقاذ المرضى وعلاجهم من فيروس كورونا لن تكون المستشفيات قادرة على العودة إلى وضعها الطبيعي لمدة تصل إلى أربع سنوات ، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية ، لن تتمكن بعض المستشفيات إلا من توفير 40 في المائة من الرعاية التي قدمتها قبل بدء الأزمة بسبب سعيها للبقاء خالية من العدوى.

يعتقد الخبراء أن قائمة الانتظار للعمليات يمكن أن ترتفع من 4.2 مليون شخص إلى 10 ملايين بنهاية هذا العام، وأفادت "الأوبزرفر" أن المستشفيات تغلق الأسرة ، والجراحون ينفذون إجراءات أقل لأنهم بحاجة إلى ارتداء ملابس واقية .

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بمستشفى وارويك ، ومستشفى جورج إليوت في نونيتون ، ومستشفى كاونتي في هيريفورد جلين بورلي: `` قد يستغرق الأمر أربع سنوات قبل أن تعود أوقات الانتظار إلى مستويات ما قبل Covid. يمكننا أن نرى ذلك. إنها بالتأكيد سنوات وليس أشهر.

تم تخفيض العديد من الخدمات العادية بحيث يمكن للمستشفيات التركيز على معالجة فيروسات التاجية، وهم الآن تحت ضغط من الوزراء والجمعيات الخيرية الصحية لاستئناف رعاية المرضى الذين يعانون من حالات مثل السرطان والسمنة.

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وقال نيال ديكسون ، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية بانجلترا ، الذي يمثل صناديق الخدمات الصحية ،"مع التباعد الاجتماعي والحاجة إلى معدات الحماية الشخصية ، من غير الممكن ببساطة في العديد من الخدمات تقديم أكبر قدر ممكن من الرعاية في الماضي.

وقال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، في نهاية شهر مايو ، إن 2.1 مليون مريض ينتظرون إجراء فحص حاسم لسرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء، وفقد 290.000 آخرين الإحالات العاجلة لتأكيد الأورام أو استبعادها.

وقد تم تأجيل ما لا يقل عن 21600 مريض في الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في الأسابيع التسعة الماضية، كما قال رؤساء المستشفيات إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لاستعادة الخدمات قبل الضغط الإضافي في الشتاء المقبل.

قد تؤدي الموجة الثانية المحتملة من الفيروس التاجي إلى تعليق الرعاية مرة أخرى ، لذلك يخطط رؤساء المستشفيات لزيادة عدد الأسرة وعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى.