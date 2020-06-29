شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات تمنع التبرع بالبلازما.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبرع بالبلازما من أهم الطرق لإنقاذ العديد من مرضى الفيروس التاجى، حيث تحتوى بلازما المتعافين على نسبة عالية من الأجسام المضادة، والتى تساعد على الشفاء، ولكن هناك شروط لا بد أن تتوفر فى المتبرع مثل شروط التبرع بالدم وأهمها أن يكون من نفس فصيلة المريض، كما يوجد موانع تعيق التبرع بالبلازما .

وحسب ما ذكره موقع grifolsplasma فهناك حالات ممنوعة من التبرع بالبلازما وهى:

1:من هم أقل من 50 كيلوا لا ينصحهم بالتبرع بالبلازما.

2:من يعانون من مشاكل صحية مزمنة .

3:من هم أقل من 18 سنة أو أكثر من 69 سنة .

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4:اذا كان المريض يعانى من التهاب الكبد اوالايدز.

5:ممنوع التبرع لمرضى السكر الذين يستخدمون حقن الانسولين.

6:من يعانون من أمراض صدرية مزمنة أو نوبات قلبية .

7:مرضى الضغط المرتفع غير المنتظم.

ويجب أن يخضع المتبرعون المحتملون لعملية فحص واختيار شاملة تبدأ بالفحص الطبي. في كل تبرع ، يجب على الجهات المسئولة إكمال استبيان شامل للتاريخ الصحي لاستبعاد الأفراد الذين يشاركون في سلوكيات عالية المخاطر أو يعيشون أنماط حياة غير صحية، كما يتم فحص العلامات الحيوية في كل تبرع ، ويتم أخذ عينات الدم لاستبعاد الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والتحقق من وظائف الكبد المناسبة. يتواصل المانحون دائمًا مع ما لا يقل عن أربعة من أعضاء الفريق المدربين الذين يقيمون مدى ملاءمتهم للتبرع.