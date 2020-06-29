شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا معرضون للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدد من الأطباء البارزين إن الأشخاص المتعافين من كورونا الذين كانوا يعانون من مضاعفات خطيرة في المستشفى يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة ويحتاجون إلى فحص نفسي عاجل لاضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة، بحسب ما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وقالت مجموعة عمل Covid Trauma Response، بقيادة جامعة كوليدج لندن وشارك فيها خبراء من جنوب شرق إنجلترا، إن أولئك الذين كانوا في العناية المركزة وتعافوا من الفيروس هم الأكثر عرضة للخطر.

وقال الخبراء إن الفحوصات الدورية يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل بعد التعافي.سلطت مجموعة العمل الضوء على البحث الذي أظهر أن 30٪ من المرضى الذين عانوا من أمراض شديدة في تفشي الأمراض المعدية في الماضي قد تطور لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، في حين كانت مشاكل الاكتئاب والقلق شائعة أيضًا.

"تريسي" امرأة تبلغ من العمر 59 عامًا هي مجرد واحدة من العديد من الأشخاص الذين تركوا مع ندوب نفسية من تجربتها بعد الإصابة بكورونا وخروجها من المستشفى.

وكانت تريسي قد قضت أكثر من ثلاثة أسابيع في مستشفى ويتنجتون في شمال لندن في مارس وقضت أسبوعاً منهم في العناية المركزة.

وقالت: "كان الأمر أشبه بالتواجد في الجحيم رأيت أشخاصًا يموتون، لم أرى وجوه البشر كان الجميع يرتدي أقنعة وملابس وقائية أقنعة لقد كنت أشعر بالوحدة والخوف الشديد."

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ومنذ خروجها في أبريل الماضى كانت تواجه مشاكل فى النوم بسبب فكرة أنها ستموت وتعاني باستمرار من ذكريات الماضي بسبب متلازمة بعد الصدمة.

وقالت "لقد كان الأمر صعبًا حقًا.. جسديًا بدأت في التعافي، ولكن من الصعب جدًا التعامل مع الجانب النفسي منه."

وقال الطبيب النفسي الدكتور مايكل بلومفيلد، الذي يعمل في مجموعة عمل Covid، أن هؤلاء المرضى الذين انتهى بهم المطاف في المستشفى سيواجهون تجربة "مخيفة للغاية " إلى جانب المضاعفات طويلة المدى التي قد يتعرضون فيها لخطر الإجهاد- الصعوبات ذات الصلة بالصحة النفسية.

وقال إن الطبيعة الفريدة للوباء، التي تعني عزل المرضى عن أسرهم أثناء وجودهم في المستشفى، يمكن أن تجعل المشاكل النفسية أسوأ.

وأضاف "نحن بحاجة للتأكد من أننا ندعم هؤلاء المرضى."