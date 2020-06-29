شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. متى يطلب الطبيب عينة من خلايا المشيمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الزغابات المشيمية من اختبارات قبل الولادة ويكشف هذا الاختبار عن إصابة الجنين بحالة مرضية مثل: متلازمة داون أو أي مرض وراثي، كما يخبرك الاختبار عن صحة الجنين، والزغابات المشيمية هي هياكل متفرعة صغيرة على جانب واحد من المشيمة إنها تثبت المشيمة بجدار الرحم، ومن خلال سلسلة "اطمني على نفسك" نتعرف على متى يطلب الطبيب عينة من خلايا المشيمة، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".

والزغابات المشيمية تساعد أيضاً على امتصاص العناصر الغذائية من دم الأم في بطانة الرحم، وتسليمها إلى الحبل السري تحتوي هذه الزغابات على خلايا من الجنين النامي، ويسمى الاختبار الذي يزيل عينة من هذه الخلايا من خلال إبرة أخذ عينات الزغابات المشيمية.

ويجيب هذا الاختبار على العديد من الأسئلة مثل الأمراض التي قد تصيب الطفل ومنها فقر الدم المنجلي والتليف الكيسي والثلاسيميا ومتلازمة داون.

يمكن إجراء الاختبار في وقت مبكر من الحمل ويمكن القيام به عندما لا يكون هناك ما يكفي من السائل الأمنيوسي.

كيف تستعد المرأة الحامل لاختبار الزغابات المشيمية ؟

يمكن إجراء الاختبار بين الأسبوعين العاشر والثالث عشر من الحمل، أخبري طبيبك مسبقًا إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي لليدوكائين أو دواء التخدير المستخدم في عيادة طبيب الأسنان.

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ماذا يحدث عند إجراء اختبار الزغابات المشيمية ؟

هناك طريقتان يمكن لطبيبك منهما إجراء اختبار الزغابات المشيمية بأخذ العينات عن طريق المهبل وعنق الرحم بينما يتم إجراء أخذ العينات على مرضى آخرين من خلال جدار البطن.

لكلا النوعين من العينات ، تستلقي على ظهرك على طاولة الفحص ويستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الجنين والمشيمة.

إذا كان أخذ العينات يتم من خلال المهبل وعنق الرحم ، فأنتِ تضعين قدميك في مساند القدمين وتثني ركبتيك ، كما تفعل في فحص الحوض زيتم استخدام منظارمن خلال عنق الرحم ويتم تحريكه للأمام بينما يشاهد طبيبك على الموجات فوق الصوتية حتى يكون بجانب الجانب الجنيني من المشيمة يتم بعد ذلك سحب عينة صغيرة من البطانة حول الجنين إلى الأنبوب للاختبار.

إذا كان سيتم أخذ العينات من خلال جدار البطن ، يتم تنظيف الجزء السفلي من البطن بصابون مضاد للبكتيريا في بعض الحالات ، يستخدم الطبيب إبرة صغيرة لحقن دواء مخدر تحت الجلد مباشرة ، حتى لا تشعر بإبرة أخذ العينات.

يتم إدخال إبرة مجوفة بطول عدة بوصات من خلال جلد وعضلات البطن وعبر جدار الرحم، حافة المشيمة. يتم تثبيت هذه الإبرة في مكانها كإبرة إرشادية ثم يتم إدخال إبرة أضيق من خلال الإبرة الأولى. يتم تدويره وتحريكه إلى الداخل والخارج عدة مرات. يتم جمع عينة في حقنة متصلة.

يتم فحص نغمات قلب الجنين وضغط دم الأم ومعدل ضربات القلب في بداية ونهاية العملية تستغرق العملية بأكملها ما يقرب من 30 دقيقة.

كم من الوقت قبل أن تعرفي نتيجة الاختبار؟

يستغرق تحليل الكروموسوم للعينة أسبوعين أو أكثر وقد تكون نتائج بعض الاختبارات متاحة في وقت أقرب.