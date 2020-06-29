حمى الضنك تهزم كورونا في سنغافورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 4 أشخاص في سنغافورة هذا الشهر بسبب فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض، وفقاً لبيانات وزارة الصحة المقدمة لصحيفة "ستريتس تايمز" المحلية.

وفي غضون ذلك، تشير إحصائيات الوزارة إلى أن شخصين فقط توفيا في يونيو/حزيران 2020 بعد إصابتهما بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة إجمالي 26 شخصاً منذ تأكيد حالة الإصابة الأولى في سنغافورة في أواخر يناير/كانون الثاني.

ووفقاً لوكالة البيئة الوطنية، فإن سنغافورة، المدينة الغنية تمر بذروة تفشي حمى الضنك هذا العام، إذ سجلت أعلى حصيلة أسبوعية لحالات الإصابة على الإطلاق في وقت سابق من يونيو/حزيران.

وذكرت وكالة البيئة الوطنية في بيان لها أنه على الرغم من أن موسم الذروة لحمى الضنك يبدأ عادة في يونيو/حزيران، فقد تم تسجيل 12363 حالة إصابة بالمرض حتى 20 يونيو/حزيران.

Advertisements

وقالت الوكالة: "من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للحالات هذا العام رقم 22170 حالة المسجل في عام 2013، وهو أكبر حصيلة لحالات حمى الضنك في تاريخ سنغافورة".

وفي 2 يونيو/حزيران، أنهت سنغافورة إغلاقها الذي استمر لمدة شهرين للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين العمال المهاجرين الأجانب المكدسين في مهاجع مخصصة لإقامتهم.

وسجل مسؤولو الصحة في سنغافورة 202 حالة إصابة جديدة بكورونا، الإثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 44 ألف حالة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في آسيا.