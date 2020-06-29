الشريط اللاصق لشد الوجه والعنق كبديل لكل عمليات التجميل

تلحظين أن العديد من الفيديوهات التي تتحدث عن نساء استخدمن الشريط اللاصق على أعناقهن للحصول على شكل مثاليّ ولـ التخلص من التجاعيد انتشرت بكثافة على كلّ مواقع التواصل الاجتماعي. قد تبدو هذه الفيديوهات للوهلة الأولى وهمية. ولكن بعد التأكّد يتبيّن أنّ هذه التقنية الجديدة والغريبة قد تكون نتائجها فعّالة ومذهلة وستمنحك شكلاً مميزاً لعنقك وستبدين أصغر بكثير.



الحلبة أقوى خلطة لتكبير الصدر

أطلق على هذا المنتج اسمNexsey، وهو أساساً مجرّد شريط طبي يتمّ وضعه على الجزء الخلفيّ من العنق. عليك شدّ رقبتك جيداً من الخلف، فسحبها، ثمّ وضع الشريط في مكانه. بعد ذلك، عليك تغطية الشريط بوساطة شعرك،لتحصلي على عنق مشدود، وطويل، ورفيع. بما أنّ هذا المنتج هو منتج طبيّ فإزالته تعني أنها ستكون مؤلمة؛لذلك ينصح باستخدام الزيوت المساعدة على إزالته، وإلا فإنه قد يسبّب بعض الأوجاع.

فكرة الشريط اللاصق ليست بفكرة جديدة. فكيم كارداشيان قد استخدمت الأشرطة سابقاً باعتبارها حمّالة صدر، كما أنّ ليدي غاغا استخدمت الأشرطة على وجهها لشدّ عينيها، بالإضافةإلى عدد كبير من النجمات اللواتي استخدمن هذه الحيلة سابقاً.

يمكنك استخدام الشريط اللاصق للتخلص من تجاعيد الوجه أيضاً:

-قشري بشرتك باستخدام مقشر لطيف على البشرة، وافركيه جيداً.

-اغسلي وجهك، ثمّ ربّتي على البشرة الجافة باستخدام منشفة نظيفة.

-استخدمي مرطباً لطيفاً إذا كنت ترغبين في ترطيب جبهتك وبقية وجهك.يحتوي المرطب على الفيتامينات A وE، التي تحدّ من خطوط الجبهة.

-اسمحي لبشرتك بأن تمتصّ الكريم قبل وضع الشريط اللاصق.

-ارفعي حاجبيك،واسحبي الخطوط بأصابعك نحو فروة الرأس.

-ضعي قطعة من الشريط اللاصق على جبهتك بالقرب من خط الشعر.

- تأكدي بعد وضع اللاصق من اختفاء الخطوط. إذا كانت لا تزال مرئية، اسحبي الجلد مجدداً.

-اتركي الشريط اللاصق أثناء النوم.

-كرري العلاج كلّ ليلة ـ حسب الحاجة ـ للحدّ من خطوط الجبهة

جرّبي هذه الخدعة وستلحظين الفرق بعد أسبوعين.

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