شكرا لقرائتكم خبر عن 7 احتياطات للحماية من كورونا لو ناوى تخرج من البيت.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرار عودة الحياة إلى طبيعتها، وخطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن الإجراءات الاحترازية تعد من أهم الأمور الواجب مراعاتها للحماية من فيروس كورونا، خاصة فى وسائل النقل والأماكن العامة مثل المطاعم والسينمات والمولات، وهى الأماكن الأبرز والأكثر انتشارا لخطر الإصابة بعدوى الوباء.

فى الانفوجراف التالي يقدم ”الخليج 365” لجمهوره من القراء قواعد الخروج من المنزل، وكيفية حماية أنفسهم فى المواصلات والأماكن العامة وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض .