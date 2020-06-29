شكرا لقرائتكم خبر عن عالم يحذر من إصابة البريطانيين بموجة ثانية من الفيروسات التاجية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عالم بارز أن تتعرض المملكة المتحدة لموجة ثانية من الفيروس التاجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.وقال السير جيريمي فارار ، مدير صندوق ويلكوم ترست ، إن الأشهر القليلة القادمة حاسمة للسيطرة على انتشار Covid-19 في المملكة المتحدة، مضيفا أنه من المهم بالنسبة للبريطانيين أن يكونوا مستعدين للارتفاع المقبل في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وأنهم قلقون بشأن افتتاح المطاعم في الرابع من يوليو.



وثيقة بريطانية تحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا

وفي حديثه إلى برنامج أندرو مار بي بي سي وفقا لتقرير جريدة " dailystar" ، قال إن الموجة الثانية "الحقيقية" ستأتي في "أكتوبر" و "نوفمبر"، مضيفًا أنه من "الحيوي" بالنسبة للمملكة المتحدة تتبع وتعقب حالات Covid-19 المحتملة في غضون 48 ساعة من انتقال المرض.

وأوضح أن خطر السعال ونزلات البرد الأخرى في أشهر الشتاء القادمة قد يكون أعلى أيضًا، حيث يلعب ذلك دورًا مهمًا في المرحلة التالية من إدارة Covid-19، مشيراً إلى إمكانية منع الكارثة التي حدثت في مارس وأبريل.

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"الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة للغاية، فنحن على حافة الهاوية، وإذا لم يكن لدينا هذه البنى التحتية الأساسية ، فسوف نشهد انتعاشًا سيئًا للغاية في الشتاء".

وقال أيضا : "المزيد من الناس يمكن أن يفقدوا حياتهم" إذا لم "تتحرك المملكة المتحدة" للوباء، فعلينا الأستعداد والتقدم قبل هجوم الفيروس ثانية ، فقد كنا بطيئين للغاية ، لهذا انطلق الوباء."