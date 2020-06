شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج البشر لقاحا آخر لكورونا بسبب التسرع فى اللقاح الأول؟ خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال عشرات الشركات والجامعات ترى أن سرعة إنتاج لقاح لفيروس كورونا تمنع المزيد من العدوى ، وتوفر مناعة دائمة ، وتحمي كبار السن والأكثر ضعفًا ، وتسعى من أجل ذلك لإنتاج كميات هائلة وشحنها بسهولة لجميع أنحاء العالم، غير أن هذه الفوائد قد لا يتمكن المرشحون القائمون على تطوير اللقاحات الآن من تقديمها.فمع المحاولات السريعة للحصول على لقاح، تبين للعلماء أن السرعة ليست الشىء الوحيد الذي يهم في البحث عن لقاح لإنهاء جائحة Covid-19، وذلك وفقا لتقرير وكالة " بلومبرج" الأمريكية".

فمن جانبه قال سيث بيركلي ، الرئيس التنفيذي لشركة Gavi ، تحالف اللقاحات ، وهي منظمة عالمية غير ربحية تركز على الوصول إلى التحصينات. "قد يكون هناك لقاح نبدأ في استخدامه ولكنه لن يكون مثاليًا ، وننتقل إلى لقاح آخر لاحقًا".



لقاح فيروس كورونا

أحد أكثر مطوري اللقاحات إنتاجًا وخبرة في العالم - Sanofi و GlaxoSmithKline Plc و Merck & Co. - من بين ما لا يقل عن 100 منافس يتتبعون القادة، لم تبدأ في اختبار طلقاتها التجريبية على البشر ، وذلك رغم أن الشركات تبرز كمنافسين هائلين في السباق لوقف مرض أصاب حوالي 10 ملايين شخص على مستوى العالم ، مما أسفر عن مقتل نصف مليون.

قال تشارلي ويلر ، رئيس اللقاحات في ويلكوم وهى مؤسسة البحوث الصحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: "في هذه المرحلة ، لا يزال كل شيء على الطاولة"، فهناك العديد من التحديات التي يمكن أن يتركها بعض المرشحين، لذلك نحن بحاجة إلى نهج متعدد ".



لقاح فيروس كورونا في 18 شهراوفقًا لمايكل كينش ، خبير تطوير الأدوية ونائب المستشار المساعد في جامعة واشنطن في سانت لويس، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة لأكثر من مورد واحد لصنع مليارات الجرعات المطلوبة، وقد لا يستجيب بعض السكان للقاح أولي.

بدأ أكثر من اثني عشر لقاحًا محتملاً من Covid ، بما في ذلك البرامج التي تقودها جامعة أكسفورد وشريكها AstraZeneca Plc و Moderna Inc. و Pfizer Inc. و China CanSino Biologics Inc ، تجارب بشرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعون إلى تطوير لقاح في وقت قياسي ، في بعض الحالات بهدف توفير الجرعات الأولية في وقت مبكر من هذا العام.

يراهن عدد قليل من القادة ، بما في ذلك Moderna ، على منصات جديدة تعتمد على الحمض النووي الريبي والتي تحفز خلايا الجسم على إنتاج البروتينات التي تثير الجهاز المناعي للرد كما لو تم غزوها بواسطة ممرض، وتدريبها على الدفاع ضد الشيء الحقيقي .

قد لا تمنع اللقاحات الأولى من الحمى من الإصابة بالعدوىيؤكد الارتفاع الأخير في الحالات الأمريكية على الحاجة إلى سلاح موثوق لمكافحة Covid-19، وقال بيركلي من جافي تحالف اللقاحات في مقابلة : إن بعض اللقاحات التي تتقدم بوتيرة أبطأ تعتمد على طرق مجربة وحقيقية ، مثل تلك التي تحتوي على شكل ضعيف من الفيروس، ويمكن أن تكون هذه فعالة في جرعات مفردة أو لها ميزات أخرى تجعلها أسهل في الاستخدام.

وقال: "يمكن أن يكون لديك موقف تكون فيه بعض اللقاحات الأكثر تقليدية ، إذا كانت توفر مناعة قوية ، جذابة بشكل خاص".

أحد الأمثلة على ذلك هو جرعة ميرك المستندة إلى نهج كان فعالا للغاية في الجرعات الفردية ضد الإيبولا، وأصبح أول تلقيح معتمد للفيروس العام الماضي.، ويُتوقع أن تدخل الاختبارات البشرية في وقت لاحق من هذا العام ، يمكن أن تكون نسخة الفيروس التاجي جزءًا من حل طويل المدى. لقاح إمبريال كوليدج لندن لقاح إمبريال كوليدج لندن بعد شهرين من أكسفورد في الوصول إلى الاختبارات البشرية ، تركز إمبريال كوليدج لندن على تقنية الحمض النووي الريبي ، ولكن مع ميزة "التضخيم الذاتي" التي تهدف إلى إحداث مناعة بجرعة أصغر بكثير.

يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في حماية كبار السن ، الذين هم عرضة بشكل خاص لـ Covid-19 ، وفقًا لتوماس بروير ، المسؤول الطبي الرئيسي في وحدة اللقاحات في شركة الأديوة Glaxo.