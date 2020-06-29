شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز":الصين توافق على لقاح شركة كانسينو لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "روتيرز"، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن الجيش الصيني تلقى الضوء الأخضر، والموافقة، لاستخدام مرشح لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19 "، الذي طورته وحدة أبحاثه، وشركة كانسينو بيولوجيكس" CanSino Biologics "،بعد أن أثبتت التجارب السريرية أنها آمنة وفعالة إلى حد ما.

وأشارت الوكالة الى أن لقاح" Ad5-nCoV "، هو واحد من 8 مرشحين لقاح تم تطويرهم من قبل الشركات الصينية، ووافق الباحثون على نقلهم إلى التجارب البشرية على أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس التاجي الجديد، كما حصلت الشركة أيضًا على الموافقة على إجراء اختبارات بشرية في كندا.

وقالت شركة كانسينو CanSino في تسجيل لها إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية، وافقت على استخدام اللقاح من قبل الجيش في 25 يونيو لمدة عام واح، موضحة أنه تم تطوير مرشح اللقاح بشكل مشترك من قبل شركة كانسينو CanSino ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

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الصين توافق على استخدام لقاحها للعسكريين

وأضافت شركة كانسينو"CanSino " في بيان لها، أن إدارة اللجنة العسكرية المركزية وافقت على استخدام لقاح فيروس كورونا" Ad5-nCoV " حاليًا على الاستخدام العسكري فقط، ولا يمكن توسيع استخدامه إلى نطاق تطعيم أوسع دون موافقة إدارة اللجنة العسكرية.

وأوضحت الشركة، أن التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية أظهرت أن مرشح اللقاح لديه القدرة على الوقاية من الأمراض التي يسببها فيروس كورونا التاجي الذي أودى بحياة نصف مليون شخص على مستوى العالم حتى الآن، لكن نجاحه التجاري لا يمكن ضمانه.

وأشارت إلى أنه لم تتم الموافقة بعد على أي لقاح للاستخدام التجاري ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا التاجي الجديد، ولكن يتم اختبار أكثر من 12 لقاحًا من أكثر من 100 مرشح عالميًا على البشر.