شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل أسنانك مش نظافة وبس ..هيحميك من الخرف والالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"اغسل سنانك كل يوم بالفرشاة والمعجون"، هى الجملة التى نسمعها دائما من أطباء الأسنان وذلك لحماية الأسنان واللثة من الالتهابات والتسوس والمشاكل العديدة التى تتعرض لها الأسنان ، ولكن لغسيل الاسنان فوائد مهمة على صحة الجسم والعقل وليست اللثة والفم فقط، وحسب ما ذكره موقع dentistryinphiladelphia فإن أهمية غسل الاسنان هى:

أهمية غسل الاسنان على صحتك

1:وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة ، كان لدى المشاركين الذين لم ينظفوا أسنانهم بشكل منتظم فرصة أكبر بنسبة 65 % للاصابة بالخرف مقارنة مع أولئك الذين استخدموا الفرشاة ونظفوا اسنانهم باستمرار.

2:وجدت دراسة في المجلة الأمريكية للطب أن التنظيف بالفرشاة المنتظمة يقلل من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية، و يمكن الحد من مرضين خطيرين للغاية مع نظافة الفم الجيدة.

3: كما يمكن أن يخبرك أي طبيب أسنان أو أخصائي صحة أو طبيب ، فإن التنظيف المنتظم (والخيط) يساعد على منع أمراض اللثة. ولكن قد لا تعرف أنه إلى جانب التسبب في رائحة الفم الكريهة والابتسامات غير الجذابة ، فإن أمراض اللثة هي مؤشر رئيسي لأمراض القلب والسبب الأول لفقدان الأسنان عند البالغين.

4: أظهرت دراسة نشرت في مجلة اللثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة تقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وذلك لأن البكتيريا التي تتكون على الأسنان تشق طريقها إلى الرئتين والجهاز التنفسي ، وتسبب الضرر الشديد.

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5: أظهرت باحثة الأسنان د. سيتيا جازولا أن وجود أسنان ولثة صحية تزيد من فرص إنجاب أطفال أصحاء ، في حين أن أمراض الأسنان يمكن أن تسبب نقص الوزن لدى الأطفال قبل الأوان .

6: أفادت مجلة الوقاية أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي! لماذا ا؟ يشير تنظيف أسنانك إلى دماغك أن وقت تناول الطعام قد انتهى. بالإضافة إلى ذلك - الطعام ليس طعمه جيدًا مع الأسنان النظيفة الصرير!

7: أظهرت العديد من الدراسات أن الرجال الذين يعانون من سوء نظافة الفم معرضون لخطر أكبر من ضعف الانتصاب.