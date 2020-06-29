شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تعلن فعالية لقاح كورونا وتبدأ المرحلة الثالثة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المجموعة الوطنية الصينية (سي إن بي جي)، إن نتائج اختبارات بشرية مبكرة لمرشح لقاح فيروس كورونا ُأثبتت فعاليتها وأمانها، في الحماية من فيروس كورونا، موضحة أنه ثاني مرشح لقاح من الشركة يظهر نتائج مشجعة في تجربة سريرية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



لقاح اخر للصين لفيروس كورونا

وقالت شركة "CNBG "، التي تتخذ من بكين مقراً لها، أنه في تجربة أولية للقاح فيروس كورونا، أجريت على 1120 شخصًا من الأصحاء، وفقًا للبيانات الأولية للتجربة، التي طورتها وحدة "CNBG"، حفزت أجسامًا مضادة عالية المستوى في جميع المشاركين المحصنين خلال التجربة.

تم السماح للشركات والباحثين الصينيين باختبار 8 مرشحين للقاحات في البشر في الداخل والخارج، مما يجعل الصين رائدة في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي قتل ما يقرب من نصف مليون" 500 ألف "، شخص على مستوى العالم.

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وأضافت شركة " CNBG"، التابعة لمجموعة China National Pharmaceutical Group المملوكة للدولة (Sinopharm) ، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مرشحًا آخر للقاحات أنتجته وحدتها القائمة في ووهان لفيروس كورونا، أثار أيضًا أجسامًا مضادة عالية المستوى بأمان في المشاركين في التجارب السريرية بناءً على النتائج الأولية.

وأشارت الوكالة، إلى أنه يجب أن يثبت اللقاح فعاليته في الاختبار البشري "المرحلة 3" حيث يتم تجنيد آلاف المشاركين من أجل الحصول على تصريح للبيع.

وأضافت شركة" CNBG "مؤخرا إنها ستجري المرحلة 3 لمرشح اللقاح في الإمارات العربية المتحدة، دون تحديد أي جرعة سيتم اختبارها.