شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استخدامه فى مصر.. ما هو جهاز إيكمو الذى يعالج مرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن شهد مستشفى قصر العينى الفرنساوى إنقاذ حياة مريضة أُصيبت بفيروس كورونا، بتوصيلها على جهاز الإيكمو أو "الرئة الصناعية" أكسجة الأغشية خارج الجسم، في تقنية تستخدم لأول مرة في مصر، نتعرف في هذا التقرير على جهاز إيكمو ودوره في علاج وإنقاذ مرضى فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقعي CNN و healthcare-in-europe.

ما هو جهاز ايكمو ECMO ؟

أكسجة الأغشية خارج الجسم أو ECMO هو تقنية معقدة وشكلاً من أشكال دعم الحياة، حيث يقوم الجهاز من خلال مضخة بتدوير دم المريض من خلال رئة صناعية وتضيف الرئة الاصطناعية الأكسجين وتزيل ثاني أكسيد الكربون قبل عودة الدم إلى المريض.

يساعد ECMO على توفير كمية كافية من الأكسجين للمريض مع إتاحة الوقت للرئتين أو القلب للشفاء والراحة.

ومع انتشار الفيروس التاجي والالتهابات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، اتضح أن جهاز ECMO هو خيار ضروري للمرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة لكورونا.

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وبالنسبة لمرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من قصور رئوي حاد ونقص تأكسج الدم يظل علاج بتقنية إيكمو الخيار الخيار العلاجي الأخير والمنقذ لهؤلاء المرضى.

وبسبب زيادة مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة، سيختار المزيد من الأطباء العلاج بتقنية ECMO.

في العديد من البلدان الأوروبية، وخاصة الأكثر تضررًا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، يتم استخدام أجهزة ECMO في المعركة ضد COVID-19.

وفي أواخر فبراير، تلقت ووهان المنطقة الأكثر تضرراً في الصين أجهزة ECMO لمكافحة عدوى COVID-19 على الرغم من أن تقنية "إيكمو" صعبة وتزيد من خطر إصابة المريض بالتجلط والنزيف، ولكن الأطباء في الولايات المتحدة وحول العالم يستخدمونها لعلاج بعض الحالات الشديدة من فيروس كورونا.