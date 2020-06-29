شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التباعد الاجتماعى كلمة أصبحت هامة فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا، والمقصود بها خلق مسافة بينك وبين الآخرين، ويعد التباعد الاجتماعى من أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 وفقاً لموقعي CDC وBBC.
في هذا الفيديو نتعرف معا على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي في زمن كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اعرف المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعى فى زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.