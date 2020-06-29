شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التباعد الاجتماعى كلمة أصبحت هامة فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا، والمقصود بها خلق مسافة بينك وبين الآخرين، ويعد التباعد الاجتماعى من أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 وفقاً لموقعي CDC وBBC.

في هذا الفيديو نتعرف معا على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي في زمن كورونا.