سيدة تتبرع بكليتها لرجل حصل على أعضاء زوجها المتوفى منذ 16 عامًا

تبرعت امرأة تدعى تيرى هيرينجتون بكليتها لـ"جيف جرانجر" في مارس الماضى، بعد 16 عاما من حصوله على أعضاء زوجها الذى توفى إثر حادث مأساوى، ومن المتوقع أن تعمل بشكل جيد لمدة من 10 إلى 14 عاما.

وذكرت مجلة بيبول الأمريكية أن جيف تلقى البنكرياس والكليتين في عملية زرع أعضاء لأول مرة فى عام 2004، عندما توفى زوج تيرى فى حادث مأساوى وفقًا لتقارير من جامعة فلوريدا للصحة.

وأوضح التقرير عندما كشفت جيف العام الماضي أن الكلى التى أجرى لها عملية زرع فشلت، وافقت على الفور على التطوع بكليتها، وقالت في البيان: "سيبقى لدى جيف بنكرياس زوجها سنعود معًا مرة أخرى".

كان براين هيرينجتون في الخامسة والثلاثين من عمره عندما سقط من أعلى سقف في يوليو 2004 وتوفي بسبب إصابة فى الرأس، تم إدراجه كمتبرع بالأعضاء، وفى غضون ساعات، كان جيف من بين الأشخاص الأربعة الذين حصلوا على فرصة جديدة للحياة بفضل كرم بريان زوجها التى توفى إثر حادث، و بعد عملية الزرع، ظل جيف وزوجته بام على اتصال مع تيري وابنيها وبريان، دريك وبايتون، وفقًا للبيان.

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وأكد مارك جونسون، الجراح المعالج الذى أجرى العملية الجراحية، أنه يتوقع استمرار الكلية بأداء وظيفتها في الجسم الجديد لمدة 10 إلى 14 عاماً، موضحا أنه لا يعلم بحالات سابقة لزوج وزوجة تبرعا بأعضائهما لنفس الشخص.

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