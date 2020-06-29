نصائح مدهشة للبشرة الحساسة في الصيف

تتطلب البشرة الحساسة عناية خاصة وملحوظة إجمالاً، ترتكز على عدة نصائح وخطوات يومية بغية الحفاظ على نضارتها وصحتها. فإذا كنت صاحبة بشرة حساسة جداً وتجهلين كيفية العناية جيداً بها، إطلعي على الموضوع التالي، حيث سيعرض لك مجموعة من الخطوات التي ستفيدك حتماً في هذا السياق.

1- احرصي على غسل بشرتك برفق مستخدمة غسولاً ذات تركيبة لطيفة ومناسبة لطبيعتها الحساسة، وتجنّبي تماماً فركها أثناء تجفيفها وإستعيني بقطعة من القماش القطني الناعم كي تتفادي إحمرارها أو تهيّجها.

2- إستخدمي المقشّرات ذات التركيبة اللطيفة والطبيعية والخالية تماماً من المكونات أو المواد الكيميائية التي قد تضرّ ببشرتك الحساسة، ولا تترددي هنا بإستشارة طبيب الجلد حول نوعية المقشّر أو التوقيت المناسب لتطبيقه.

3- إتّجهي نحو مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج ذات التركيبة والنوعية المناسبة لبشرتك الحساسة والخالية خصوصاً من الكحول، الأحماض والعطور التي قد تسبب لها التهيج والحساسية، ولا تترددي بتجربة المستحضر على بشرتك قبل شرائه للتأكد من أنّه مناسب تماماً لنوعيتها.

4- إشربي كمية كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يومياً، فللماء دور أساسيّ في ترطيب بشرتك الحساسة وتنظيفها من الداخل إضافة إلى الحفاظ على حيويتها ونضارتها.

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5- رطّبي بشرتك يومياً مستخدمة كريماً مرطباً ذات تركيبة طبيعيّة مغذية ومناسبة لطبيعة بشرتك، بغية الحفاظ على ليونتها ورطوبتها.

6- طبّقي الكريم الواقي من الشمس المناسب لنوعية بشرتك الحساسة قبل خروجك من المنزل، كي توفّري لها الحماية اللازمة من أشعة الشمس الحادة وآثارها السلبية والمضرة.

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