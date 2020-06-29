تعرفي على مميزات قناع الفحم للبشرة

يعد ماسك الفحم من الماسكات المثالية للعناية بالبشرة والحفاظ على جاذبيتها وصفائها إذ يتمتع بفوائد متنوّعة، إلا أن الإفراط بإستخدامه قد يسبب أحياناً أضراراً معينة. وفي موضوعنا اليوم” سنعرض لك أبرز فوائد وأضرار هذا الماسك، مع الإشارة أيضاً إلى طريقة تحضيره منزلياً.

ما أبرز فوائد ماسك الفحم؟



1- يساهم الفحم في الحدّ من زيوت البشرة الزائدة والسيطرة عليها كما يساعد على التخلص من الشوائب والخلايا الميتة المكدسة على البشرة، ما يجعلها أكثر صفاءً ونقاوةً.

2- يلعب ماسك الفحم دوراً فعالاً في تضييق المسامات الواسعة، ما ينعكس بشكل إيجابيّ على جاذبية البشرة.

3- يساعد الفحم في علاج سموم البشرة والتخلّص منها، ما يساهم تلقائياً في الحدّ من الحبوب التي غالباً ما تظهر نتيجة تكدس الأوساخ، الزيوت والسموم على البشرة.

4- لماسك الفحم دور أساسيّ في الحدّ من علامات الشيخوخة، التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة وتؤثّر سلبياً على شبابها ونضارتها.

5- يحمي هذا الماسك البشرة من البكتيريا والجراثيم التي يمكن أن تتغلغل إلى مسامات البشرة وتؤثّر سلبياً على صحتها ونقاوتها.

ما هي أضرار ماسك الفحم؟



Advertisements

أولاً، قد يؤدي إستخدام مسحوق الفحم الذي يعدّ من مكونات الماسك الأساسية بشكل متكرر إلى الإحساس بالغثيان، كما قد يسبّب القيء وإضطرابات ملحوظة على مستوى الأمعاء.

ثانياً، من المحتمل أن تنتج أعراض مزعجة مختلفة جراء تطبيق الماسك، على غرار ضيق الصدر أو حتّى الطفح الجلدي والتورم. وتستدعي الإصابة بهذه الأعراض إستشارة الطبيب المختصّ فوراً، والإمتناع عن إستخدام الماسك مرّة أخرى.

كيف تحضّرين هذا الماسك منزلياً؟

1- حضّري كبسولتان من الفحم النشط وأخرجي المسحوق الموجود داخلها، وضعيه في وعاء صغير.

2- أضيفي نصف ملعقة صغيرة من طين البنتونيت ونصف ملعقة صغيرة من الماء.

3- امزجي الخليط إلى أن يتجانس.

4- وزعي الماسك على وجهك ما عدا منطقتي حول العينين والشفتين.

5- اتركيه إلى أن يجفّ ثمّ افركي وجهك بمنشفة نظيفة لمدة 5 دقائق تقريباً.

6- إغسلي وجهك بعدها بالماء الفاتر ولا تنسي تطبيق الكريم المرطب.

قد يهمك ايضاً:

إستخدام أقراص الفحم النشط للعناية بالوجه

نصائح الحصول على بشرة كبشرة الاطفال