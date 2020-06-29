كورونا حول العالم.. طفرة في أستراليا وتراجع بالصين والمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 504 آلاف و744 شخصاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 10 ملايين و265 ألفاً و207 إصابات مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و566 ألفاً و616 مصاباً، حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر المستجدات وأبرز إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

روسيا





أعلنت السلطات الصحية الروسية، الإثنين، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 9166.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم تسجيل 6719 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا حتى الآن إلى 641156.

وتماثل 4343 مريضا للشفاء التام من الفيروس منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 403430 شخصا.

سلطنة عمان





أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 169 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل 910 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39060 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 535 حالة لعمانيين، و375 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1222 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 22422.

ألمانيا





سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح الإثنين، 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 193 ألفا و761 حالة.

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وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح الإثنين 8961 حالة، بزيادة 4 حالات وفاة مقارنة بالأحد.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 178 ألفا و100 حالة، بزيادة نحو 400 حالة مقارنة بالأحد.

طفرة في أستراليا





قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الإثنين، إنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي بعدما أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أكثر من شهرين.

ورغم عدم صدور أرقام الإصابات الجديدة في عدة ولايات أخرى حتى الآن إلا أن ولاية فيكتوريا، وهي كبرى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 75 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أكبر حصيلة يومية منذ 11 أبريل/نيسان.

وأثار ارتفاع العدد مخاوف من حدوث موجة عدوى ثانية وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة إصابة يوميا.

انخفاض في الصين





قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو/حزيران بسوق للجملة.

وأوضحت اللجنة أن 5 من الحالات الجديدة لأناس وافدين من الخارج مضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83512 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو/أيار عند 4634.

تراجع في المكسيك





كشفت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، عن تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 216852 و26648 على الترتيب.

وكانت الوزارة سجلت في اليوم السابق 4410 إصابات و602 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.