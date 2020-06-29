شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية تعلن موعد طرح أول دواء مصري للعلاج من كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليا، مشيراً إلى أنه خلال أسبوعين سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا .

وأضاف حسني إلى أن الدواءين الروسي والأمريكي سيكونان متوفرين لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية. Advertisements وأكد حسني خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أنه خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب السريرية للدواء الأمريكي الذي سيتم تصنيعه محليًا. وأوضح حسني، أنه خلال أسبوعين سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن كل التجارب التي أجريت على هذا الدواء نتائجها الأولية جيدة. وأضاف "متفائل خير بأن مصر ستتعدى هذا الوباء قريبا".

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