استشاري يحذر «مرضى القلب» من خطورة ممارسة رياضة المشي في الأجواء الحارة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى القلب بعدم ممارسة رياضة المشي في جو درجة حرارته ٤٠ درجة مئوية فأكثر. وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “ممارسة الرياضة في هذه الأجواء الحارة يعرض مريض القلب لهبوط الضغط والإغماء”. وأكد أستاذ أمراض القلب، على ضرورة “استخدام السير الكهربائي في غرفة مكيفة أو بالمشي في أماكن مغلقة ومكيفة مثلًا (المولات)”.

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