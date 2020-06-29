لكل من العسل والليمون فوائد مدهشة للحفاظ على الصحة، وعند مزج الماء الدافئ مع العسل والليمون فإنك تحصل على كمية هائلة من العناصر الغذائية التي تحمي الجسم من التعرض إلى الأمراض المختلفة، حيث إن هذا المشروب يساعد على طرد السموم من الجسم، فضلا عن الفوائد المتعددة للصحة والتي نذكرها فيما يلي.





فوائد الماء الدافئ بالليمون والعسل:

مفيد للجهاز الهضمي:

تناول الماء الدافئ المضاف إليه الليمون والعسل يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، حيث أن العسل له القدرة على التقليل من حموضة المعدة وتنظيم عمل القولون، والجدير بالذكر أن تناول هذا المشروب صباحا يساعد على التخلص من الغازات وتليين الأمعاء مما يمنع حدوث الإمساك.

فقدان الوزن:

يساعد الماء الدافئ بالليمون والعسل على الشعور بالشبع وهذا بفضل الألياف ومنها البكتين التي توجد في الليمون، فإن تناول هذا المشروب يوميا يساعد على تحفيز عملية الأيض، وعلى الرغم من احتواء العسل على نسبة عالية من السكريات فإن الدراسات أشارت أنه له القدرة على التقليل من الوزن الزائد، وينصح بشرب الماء الدافئ بالليمون والعسل لفقدان الوزن في الصباح للحصول على النتائج المرجوة.





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التقليل من نزلات البرد والسعال:

يساعد مشروب الماء الدافيء بالليمون والعسل على التقليل من نزلات البرد والسعال، حيث أنه يساعد على التخفيف من المخاط ومن الجفاف، كما أن العسل له دور قوي في علاج السعال وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، ولهذا ينصح بتناول هذا المشروب من مرتين إلى ثلاث مرات خلال اليوم لعلاج البرد.

تقوية المناعة:

العسل والليمون كل منهما مصدر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فضلا على التقليل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية والوقاية من أمراض السرطان، كما أن العسل له خصائص مضادة للبكتريا حيث أشارت دراسة في مؤتمر Society For General Microbiology أن العسل يساعد على التخلص من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فضلا على أنه يساعد على التخلص من بكتيريا كلوستريديوم التي تتسبب في الإضرار بالجهاز الهضمي وتتسبب في الإسهال.





التقليل من الكوليسترول:

تناول مشروب العسل مع الماء والليمون يقلل من معدل الكوليسترول الضار بالدم وارتفاع الكوليسترول الجيد، مما يساعد على التقليل من الدهون الثلاثية وهذا بدوره يحمي من التعرض إلى الأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم.

علاج مشكلات البشرة:

شرب العسل والليمون والماء الدافيء يساعد على التخلص من مشكلات البشرة ومنها حب الشباب، إذ أن الليمون يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة والتخلص من الجلد الميت، والعسل يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا كما أنه يحتوي على أهم الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة.