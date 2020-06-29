حرارة الصيف تهدد بمشاكل الدورة الدموية.. وهذه طرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذَّرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف الشديدة تهدد بمشاكل الدورة الدموية.
وأوضحت أن درجات الحرارة العالية تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية بغرض تصريف الحرارة بصورة أفضل، ما يؤثر بالسلب على الدورة الدموية ومن ثم ينخفض ضغط الدم.
وتتمثل العواقب المترتبة على انخفاض ضغط الدم في الدوار والصداع والشعور بالإعياء والإصابة بالإغماء والضربة الحرارية.
ويمكن مواجهة هذه المتاعب على نحو فعال وسريع من خلال وضع قطعة قماش باردة على جانب الرقبة، حيث يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم مجدداً، كما يمكن أيضا تناول وجبة خفيفة مملحة وجعل السيقان في وضع مرتفع.
ولتجنب مشاكل الدورة الدموية في الصيف تنصح الغرفة بشرب السوائل بمعدل لا يقل عن ١.٥ لتر يوميا.
وأشارت إلى أنه من الأفضل لهذا الغرض شرب الماء والعصائر المخففة والشاي غير المحلى بالسكر.
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