5 قواعد للعناية بالبشرة من إيفا لونغوريا لإطلالة متوهجة على الدوام

تتبع النجمة إيفا لونغوريا Eva Longoria نظاماً صارماً في ما يخص العناية بالبشرة، ويعود إليه الفضل في حفاظها الى الآن على بشرة شابة ومشرقة رغم بلوغها الخامسة والأربعين. وقد أظهرت صورها الأخيرة على إنستقرام والتي تظهر فيها من دون مكياج أنها لا تزال تتمتع ببشرة خالية من التجاعيد والشوائب.



وفي هذا المقال، نرصد لك 5 قواعد للعناية بالبشرة من إيفا لونغوريا لإطلالة متوهجة وشابة على الدوام.

عدم المبالغة في وضع المكياج

عندما سئلت النجمة إيفا لونغوريا عن حيلها لتبدو أصغر سناً، قالت: إذا لم يكن لديك بشرة صحية، فإن تراكم مستحضرات المكياج يجعلك تبدين أكبر سناً ويجعل إطلالتك أسوأ بكثير، حيث أن الإفراط في استخدام مستحضرات المكياج يبرز التجاعيد والخطوط الدقيقة ويسلط عليها الضوء. بالتالي، فإن مفتاح البشرة الصحية والشابة هو العناية ثم العناية بالبشرة.



الوقاية من أشعة الشمس



تقول النجمة إيفا لونغوريا أنها مهووسة بالحماية من أشعة الشمس، بالتالي فإن كريم الوقاية من أشعة الشمس هو المستحضر الذي لا يفارق حقيبة مكياجها، حيث لا تغادر المنزل من دونه، مؤكدة أن البشرة التي يتم العناية بها وحمايتها من الشمس في عمر العشرينات، تمتلك قدرة عالية على مكافحة ظهور علامات التقدم في السن والبقع الداكنة والتصبغات في سن الأربعينات.



استبدال مزيل المكياج بزيت الأطفال



تستخدم النجمة إيفا لونغوريا زيت الأطفال لإزالة المكياج وليس مزيل المكياج، فهو خفيف وناعم على البشرة ويتركها مشرقة ومتوهجة ونظيفة كبشرة الأطفال. لذلك استبدلي مزيل المكياج خاصتك بزيت الأطفال.

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السيروم والمرطبات



تؤكد النجمة إيفا لونغوريا أنه إن لم يكن لديك بشرة صحية وندية لا يمكنك الحصول على مكياج رائع. لذلك تنصحك بالاستثمار في أنواع سيروم الوجه ومرطبات البشرة من مجموعة Revitalift، مثل سيروم العين، وسيروم الوجه، وسيروم الرقبة... فهي تحتوي على مواد مرطبة ومغذية للبشرة تجعلها دائمة الشباب والجمال.



ماسك الوجه المنزلي



تقوم النجمة إيفا لونغوريا بالكثير من ماسكات الوجه المنزلية، فهي تعتبرها ركناً أساسياً في روتين العناية بالبشرة خاصتها، خصوصاً قناع الطين الذي تعتبره من أكثر أنواع ماسكات الوجه إفادة للبشرة.

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