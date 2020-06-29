خبيرة نفسية تكشف عن 3 مهارات لـ"الذكاء العاطفي" تعرفي عليها

الذكاء العاطفي هو القدرة على تحديد وإدارة عواطف المرء، وكذلك عواطف الآخرين، وبحسب الخبيرة النفسية أميرة حبراير أن الذكاء العاطفي يتضمن ثلاث مهارات على الأقل: الوعي العاطفي، أو القدرة على تحديد وتسمية العواطف الخاصة؛ القدرة على تسخير تلك المشاعر وتطبيقها على مهام مثل التفكير وحل المشكلات؛ والقدرة على إدارة العواطف، والتي تشمل تنظيم مشاعر الشخص عند الضرورة ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.

لا يوجد اختبار أو مقاييس نفسية مصدق عليه للذكاء العاطفي كما هو الحال بالنسبة لـ «g»، وهو عامل الذكاء العام - ويجادل الكثيرون بأن الذكاء العاطفي ليس بناءً فعليًا، ولكنه طريقة لوصف المهارات الشخصية التي تحمل أسماء أخرى.

على الرغم من هذا الانتقاد، اكتسب مفهوم الذكاء العاطفي - قبولًا واسعًا. في السنوات الأخيرة، أدرج بعض أرباب العمل اختبارات الذكاء العاطفي في عمليات تقديم الطلبات والمقابلات للعمل، على أساس نظرية مفادها أن شخصًا عاليًا في الذكاء العاطفي سيجعله قائدًا أو زميلًا أفضل.

في حين أن بعض الدراسات قد وجدت صلة بين الذكاء العاطفي والأداء الوظيفي، إلا أن العديد من الدراسات الأخرى لم تظهر أي ارتباط، وعدم وجود مقياس صالح علمياً يجعل من الصعب حقًا قياس أو التنبؤ بذكاء عاطفي لشخص ما في العمل أو في المنزل.

ماذا يعني أن تكون ذكياً عاطفياً؟

الفرد الذكي عاطفيًا يدرك تمامًا حالاته العاطفية الخاصة الإيجابية، أو حتى السلبية - الإحباط، الحزن، أو أي شيء أكثر دقة - وقادر على تحديدها وإدارتها. مثل هؤلاء الناس متناغمون بشكل خاص مع العواطف التي يختبرها الآخرون. من المفهوم أن الحساسية للإشارات العاطفية سواء من داخل الذات أو من البيئة الاجتماعية للمرء يمكن أن تجعل المرء صديقًا أفضل أو والدًا أو قائدًا أو شريكًا رومانسيًا. لحسن الحظ، يمكن شحذ هذه المهارات.

متى أحتاج للذكاء العاطفي؟

- عند إعطاء وتلقي ردود الفعل

- التقيد بالمواعيد النهائية الضيقة

- التعامل مع العلاقات الصعبة

- التعامل مع التغيير

- التعامل مع النكسات والفشل.

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