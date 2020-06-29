القاهرة - لايف ستايل
الذكاء العاطفي هو القدرة على تحديد وإدارة عواطف المرء، وكذلك عواطف الآخرين، وبحسب الخبيرة النفسية أميرة حبراير أن الذكاء العاطفي يتضمن ثلاث مهارات على الأقل: الوعي العاطفي، أو القدرة على تحديد وتسمية العواطف الخاصة؛ القدرة على تسخير تلك المشاعر وتطبيقها على مهام مثل التفكير وحل المشكلات؛ والقدرة على إدارة العواطف، والتي تشمل تنظيم مشاعر الشخص عند الضرورة ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.
لا يوجد اختبار أو مقاييس نفسية مصدق عليه للذكاء العاطفي كما هو الحال بالنسبة لـ «g»، وهو عامل الذكاء العام - ويجادل الكثيرون بأن الذكاء العاطفي ليس بناءً فعليًا، ولكنه طريقة لوصف المهارات الشخصية التي تحمل أسماء أخرى.
على الرغم من هذا الانتقاد، اكتسب مفهوم الذكاء العاطفي - قبولًا واسعًا. في السنوات الأخيرة، أدرج بعض أرباب العمل اختبارات الذكاء العاطفي في عمليات تقديم الطلبات والمقابلات للعمل، على أساس نظرية مفادها أن شخصًا عاليًا في الذكاء العاطفي سيجعله قائدًا أو زميلًا أفضل.
في حين أن بعض الدراسات قد وجدت صلة بين الذكاء العاطفي والأداء الوظيفي، إلا أن العديد من الدراسات الأخرى لم تظهر أي ارتباط، وعدم وجود مقياس صالح علمياً يجعل من الصعب حقًا قياس أو التنبؤ بذكاء عاطفي لشخص ما في العمل أو في المنزل.
ماذا يعني أن تكون ذكياً عاطفياً؟
الفرد الذكي عاطفيًا يدرك تمامًا حالاته العاطفية الخاصة الإيجابية، أو حتى السلبية - الإحباط، الحزن، أو أي شيء أكثر دقة - وقادر على تحديدها وإدارتها. مثل هؤلاء الناس متناغمون بشكل خاص مع العواطف التي يختبرها الآخرون. من المفهوم أن الحساسية للإشارات العاطفية سواء من داخل الذات أو من البيئة الاجتماعية للمرء يمكن أن تجعل المرء صديقًا أفضل أو والدًا أو قائدًا أو شريكًا رومانسيًا. لحسن الحظ، يمكن شحذ هذه المهارات.
متى أحتاج للذكاء العاطفي؟
- عند إعطاء وتلقي ردود الفعل
- التقيد بالمواعيد النهائية الضيقة
- التعامل مع العلاقات الصعبة
- التعامل مع التغيير
- التعامل مع النكسات والفشل.
قد يهمك أيضا:
نصائح للتغلب على فتور المشاعر تجاه شريك حياتك
مهارات الذكاء العاطفي والسمات الشخصية
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة نفسية تكشف عن 3 مهارات لـ"الذكاء العاطفي" تعرفي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.