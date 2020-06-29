تعرف على أهم 5 نصائح للولادة فى زمن كورونا

استطاع وباء فيروس كورونا أن يقلب حياتنا جميعاً، وأصبحت المستشفيات في العالم أجمع مليئة بمرضى الفيروس القاتل، وهو ما أثر على الحالات الطبية الأخرى التي تستدعى دخول المستشفى ومن بينها الولادة، وأصبحت كثير من النساء الحوامل يخفن من التقاط العدوى. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى 5 نصائح للولادة فى زمن كورونا:

اختيار مستشفى تطبق معايير مكافحة العدوى لحماية الأم والمولود اتباع تعليمات الطبيب لتجنب الولادة المبكرة لتقليل احتمال دخول المولود الحضانة حتى لا يكون عرضه للعدوى الاكتفاء بمرافق واحد مع الزوج فى المستشفى Advertisements والالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والتأكد من نظافة الغرفة وتطهيرها ونظافة الفرش قبل الاستخدام قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن التنفس بهذه الطريقة يساعدك على مقاومة فيروس كورونا دراسة تؤكد أن التباعد الاجتماعى قد يكون مهما حتى عام 2022 لوقف كورونا

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