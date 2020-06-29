دراسة تؤكد أن التباعد الاجتماعى قد يضعف الأنظمة المناعية

يحذر العلماء من أن الإقفال والتباعد الاجتماعي يمكن أن يجعل جهاز المناعة لدينا أضعف فى مواجهة الجراثيم والفيروسات، وليس العكس.



وحذرت عالمة الأوبئة في أكسفورد الناس من الجراثيم ، حيث قد يساعد التباعد على عدم تطوير دفاعات والتى يمكن أن تحميهم من الأوبئة في المستقبل، وتخشى Sunetra Gupta ، أستاذ علم الأوبئة النظري في جامعة أكسفورد ، من أن التباعد الاجتماعي المكثف يمكن أن يضعف فعليًا أجهزة المناعة لأن الناس لا يتعرضون للجراثيم ، وبالتالي لا يطورون دفاعات يمكن أن تحميهم من الأوبئة المستقبلية.

ووفقا لقرير جريدة " telegraph"، فقد صعدت العالمة إلى الصدارة في مارس، بعد أن خلقت نمذجة أفضل سيناريو، حيث وصلت الفيروسات التاجية إلى المملكة المتحدة في ديسمبر، وانتشرت بسرعة من خلال السكان مما خلق "مناعة القطيع" ، المكتسبة جزئيًا بالفعل من خلال التعرض لسلالات مختلفة من الفيروس.



تنافس بحثها مع بحث البروفيسور نيل فيرجسون ، أستاذ إمبريال كوليدج لندن، الذي شجع أسوأ سيناريو لقتلى 500000 حالة وفاة في المملكة المتحدة الحكومة على الإغلاق

وأخبرت البروفيسور "جوبتا" صحيفة "التلجراف"، أنه في حين أنه "من غير المحتمل" أن 3 أشهر من الإغلاق قد أضرت بجهاز المناعة لدينا ، إلا أنه لا يزال هناك احتمال أن يكون لها تأثير، وقالت "هذا تحذير لعدم افتراض أن الوضع الذي لا نعاني فيه من اعتداءات منتظمة بسبب مسببات الأمراض يضعنا في وضع أفضل".



وأضافت "إذا عدنا إلى النقطة التي لا نتعرض فيها ، حيث نبقي كل شيء بعيدًا ونعود إلى حالة المجتمعات القائمة المعزولة نسبيًا ، سنكون مثل كتل الأشجار التي تنتظر أن تشتعل فيها النيران.



"هكذا كانت الأمور في عصر الأوبئة"، وقالت إن جائحة "الإنفلونزا الإسبانية" عام 1918 الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 50 مليون شخص "كان صادمًا" لأن الكثير من أولئك الذين لقوا حتفهم كانوا لائقين وصحيين تحت سن 40.



وقالت: "كان ذلك لأنه في عام 1918 لم يكن هناك أي إنفلونزا في جميع أنحاء أوروبا لمدة 30 عامًا، أيضا لم يكن العالم على اتصال مع بعضه البعض، مما خلق بية مناسبة لظهور الأنفلونزا الإسبانية وقتل 50 مليون شخص ".



وأوضحت كيف أن "مصير" أي فيروس ورد فعلنا عليه يعتمد على التعرض السابق لسلالات أخرى من هذا العامل الممرض.

وزعمت أنه يمكن تعلم الدروس أيضًا من مستكشفين من العالم الأوروبي الجديد الذين تسببوا في "وباء التربة البكر"، عندما وصلوا بين أشخاص لم يكن لديهم اتصال سابق بالفيروسات الشائعة وغير الضارة نسبيًا في الغرب.



وقالت: "إن نوع المناعة التي تحميك من الأعراض الشديدة والموت، يمكن اكتسابه من خلال التعرض لمسببات الأمراض ذات الصلة بدلاً من الفيروس نفسه" ، موضحة كيف كان هناك العديد من سلالات فيروسات التاجية.



البروفيسور جوبتا مقتنعة بأن السفر الدولي يساعد في بناء دفاعات ضد الفيروسات الناشئة ، لذا فإن إيجابيات تخفيف القيود تفوق السلبيات.

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