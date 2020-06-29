دراسة تؤكد أن نوم مرضى كورونا على بطنهم يخفف من الضغط على الرئتين

في الأشهر الستة التي تلت انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، تعلم الأطباء والمستشفيات الكثير عن كيفية علاج مرضى فيروس كورونا والتعامل مع مضاعفاته الخطيرة التي يعد أبرزها تكون جلطات الدم وعاصفه السيتوكين وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

وأكدت فالوري وانجلر ، مديرة الخدمات الطبية في Rehoboth McKinley Christian Health Care Services في نيو مكسيكو "إذا كان أفضل درس تعلمناه هو تحويل المرضى إلى بطونهم بدلاً من ظهورهم "، واصفه هذه الطريقة بالمعجزة.

أهم ما تعلمه الأطباء عن كيفية علاج كورونا:

المرضى في خطر متزايد من الجلطات الدموية ويمكن أن تساعد ادوية السيولة في علاج هذه المشكلة.

- وضع المرضى على بطونهم لتخفيف الضغط على الرئتين يمكن أن يزيل الحاجة إلى التهوية الميكانيكية.

- إلى جانب الجهاز التنفسي والرئتين، يمكن أن يهاجم الفيروس التاجي العديد من الأعضاء الأخرى، بما في ذلك القلب والكبد والكلى والدماغ.

- يبدو أن العلاجات الواعدة حتى الآن هي العلاج المضاد للفيروسات ريمديسفير و ديكساميثازون الستيرويد لعلاج استجابة الجسم الالتهابية لـفيروس كورونا والبلازما التي تبرع بها المرضى الذين لديهم أجسام مضادة للمرض.

- تساعد الاختبارات الأكثر انتشارًا والنتائج الأسرع في تخفيف الضغط على المستشفيات.

- تبادل المعلومات بين المهنيين الصحيين في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية.

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- الوقاية أمر بالغ الأهمية يعتمد الأطباء على وعى المواطنين لقيام بدورهم في الحفاظ على النظافة الشخصية والأقنعة والإبعاد الاجتماعي.

بعض الأمور التي مازالت مجهوله حول علاج فيروس كورونا:

- مدى سرعة اكتساب بعض العلاجات للتوزيع على نطاق واسع خاصةً إعادة التصميم.

- كم من الوقت سيستغرق تعافي مرضى فيروس كورونا.

- الآثار طويلة المدى للعدوى.

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