دراسة تؤكد أن الكلاب تسمع نبض الجنين فى بطن الأم الحامل

من غير المعروف بالضبط كيف يمكن للكلب أن يشعر بالحمل مبكرًا، قد يشعر الكلب بالتغييرات التي تحدث في جسمك لكنه قد لا يعرف السبب الدقيق لذلك ومن الطبيعي أن يشعر كلبك بالتغيرات السلوكية والجسدية التي تحدث أثناء الحمل، لأنهم حساسون جدًا في دراسة التغيرات الطفيفة في الحركات والسلوك.

وحسب ما ذكره موقع parenting ، قد يكون من الصعب تحديد الكيفية التي قد يتصرفون بها تجاه حملك، في حين أن البعض قد يصبح أكثر حنانًا وحمايًة، قد يصبح البعض غير مبال وقد يكون هناك البعض الذين قد يصبحون خائفين من الوضع

قد تثيرنا إيماءاتهم الرائعة على أساس يومي ، في حين أن بعض هذه الأعمال الصغيرة اللطيفة معروفة لنا ، قد تكون هناك بعض الأشياء التي قد لا نعرف عنها ، ومعرفتهم بالتغييرات التي تحدث قد يكون حملك واحدًا منهم لذا ، ما الذي يمنحه بالضبط لأصدقائك حول حالتك المحتملة للأم، ، إليك علامات على أن كلبك يعرف أنك حامل أو بعض التغييرات التي قد يلاحظها كلبك:

1: رائحة التغيرات الهرمونية



ليس هناك من ينكر أن الكلاب لديها حاسة شم أفضل من البشر، حيث يوجد لدى البشر حوالي 5 ملايين مستقبلات حاسة للشم في تجويف الأنف ، فإن الكلاب لديها أكثر من 220 مليون من هذه المستقبلات التي تجعلها أفضل منا لشم الأشياء التي لا يستطيع البشر، عندما يحصل على امرأة حامل، جسدها يمر عبر مختلف التغيرات الهرمونية خلال الدورة تسعة أشهر والتي تشمل تغييرات في الهرمونات مثل هرمون الاستروجين ، البروجسترون ، البرولاكتين، ريلاكسين، الأوكسيتوسين، محفز الالبان البشري المشيمي وغيرها وهذه الهرمونات المتغيرة تغيير رائحة الجسم الذي يمكن أن يلتقطه كلبك بسبب قدرته الشم المتفوقة تمامًا

2: مراقبة السلوك ولغة الجسد



بصرف النظر عن ملاحظة التغيرات في رائحة جسمك ، قد يكون كلبك قادرًا أيضًا على فهم التغييرات العاطفية والجسدية التى تحدث في جسمك، فالكلاب جيدة جدًا في تحديد الحالة العاطفية والجسدية لمالكها ، ولكن هذا قد يعتمد أيضًا على حقيقة أن الوقت الذي أمضاه الكلب معك لفهم حالتك المزاجية.

إنتاج الهرمونات مثل HCG قد تسبب أحيانا غثيان الصباح و الغثيان في فترة الحمل، وتجربة الأعراض الأخرى المرتبطة بها، عندما يستشعر كلبك أنك لست على ما يرام ، فقد يلتصق بجانبك للراحة وتهدئة نفسك مرة أخرى ، قد يؤدي تذبذب هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى حالة مزاجية وإرهاق قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات في مشي كلبك أو روتين يومي آخر ، وكل هذه التغييرات المفاجئة قد تجعل الكلب يتساءل.

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3: قد تسمع الكلاب نبضات قلب الجنين أيضًا



إذا فكرت في ما إذا كان كلبك يمكنه سماع دقات قلب الجنين أم لا ، فلا يوجد دليل علمي أو دليل يدعم ذلك، ولكن كما كنت تجاوز إلى حسابك الثاني و الربع الثالث من الحمل، ونبض قلب الجنين يصبح أكثر وضوحا، إذا وضع شريكك رأسه على بطنك ، فقد يسمع نبض قلب الجنين وحتى يمكنك سماعه أيضًا إذا كنت تستخدم أدوات مثل سماعة الطبيب، معرفة حقيقة أن الكلاب تتمتع بقوة سمع أفضل ، فمن المحتمل جدًا أن تسمع الكلاب نبضات قلب الجنين أيضًا ، وتعرف أن شيئًا ما يحدث داخل جسمك

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