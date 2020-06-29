لو ابنك فى ثانوية عامة تعرف على الطريقة الصحيحة لتعزز حالته النفسية مع انتشار كورونا والامتحانات

مع انتشار فيروس كورونا وفترة الامتحانات يعانى طلاب الثانوية الذعر والتوتر الشديد وعدم القدرة على التركيز، وهنا يأتى دور الاسرة فى الدعم المستمر والوقوف بجانب الطالب حتى تمر فترة الامتحانات بسلام، وحسب ما ذكره موقع melbournechildpsychology فهناك بعض النصائح التى تعزز الحالة النفسية للطلاب وتساعدهم على تخطى فترة الامتحانات وهى:

نصائح لتعزيز الحالة النفسية للطلاب فى الامتحانات



1:توفير جو هادئ ومريح للمذاكرة، من أهم الاشياء التى يحتاجها الطلاب أثناء فترة الامتحانات وهى المذاكرة فى أجواء مريحة بعيدا عن المشاحنات والاجواء المزعجة التى تشتت الانتباه وتؤثر على التركيز.

2: ضع جدولًا زمنيًا للدراسة معًا ، والذي يتضمن فترات راحة وأوقاتًا للاسترخاء، ولا تضغط عليه فى المذاكرة حتى لا تؤثر على حالته النفسية وتعرضه للتوتر والقلق.

3: شجعهم دائما على شرب الكثير من الماء ، وقلل من تناولهم للكافيين والسكر (يمكن لهذه المكونات أن تجعلهم مفرطين أو قلقين ؛ ينصح المراهقون بعدم تجاوز 100 مل من الكافيين في اليوم)، كما ينصح باعداد الوجبات المغذية والتى تساعد على التركيز والنشاط.

4:قرب من ابنك وساعده فى المذاكرة وحسسه دائما انك بجانبه وتدعمه وتسانده حتى يطمئن ويتخلص من حالة القلق التى يعيشها.

5:تجنب نقل مشاعرك السلبية وخوفك على ابنك من العدوى او عدم النجاح له، فذلك يؤثر على حالته بشكل كبير ويعرضه للاكتئاب والتوتر.

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