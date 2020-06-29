تعرف على أهم وابرز فوائد الزيتون الأخضر

الزيتون الأخضر واحد من أبرز أنواع المقبلات التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة فيحتوى الزيتون الاخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض كما انه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع olivemypickle فإن فوائد تناول الزيتون هى:



فوائد تناول الزيتون الأخضر على صحة الجسم



1:يحتوى الزيتون الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

2: تناول الزيتون الأخضر يعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، وذلك لاحتوائه على العديد على الفيتامينات والخصائص المضادة للجراثيم والعدوى.

3:ينصح دائما بتناول الزيتون الأخضر لفوائده المذهلة على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات والقرح.

4:يحتوى الزيتون الأخضر على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الخرف والزهايمر والمشاكل التى يتعرض لها.

5:يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الاورام والامراض السرطانية.

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6:يحتوى الزيتون على بعض الاحماض الهامة لصحة البشرة حمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما يعمل على نضارة وجمال البشرة.

7:يعتبر الزيتون الاخضر من الأطعمة الهامة لصحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

8:يحتوى الزيتون الأخضر على بعض الفيتامينات والمعادن التى تساعد على التركيز والنشاط وتمد الجسم بالطاقة والحيوية.

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