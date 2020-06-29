تعرف على أهم الطرق البسيطة للحفاظ على البصر

العين عليها حارس..ويعد إجراء فحوصات منتظمة للعين واحدة من الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تحسين البصر ومنع الإصابات أو الأمراض التي قد تضر النظر، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك عده نصائح هامة يمكن اتباعها للحفاظ على رؤية جيدة وتحسين البصر

تحتوي الفيتامينات A و C و E بالإضافة إلى الزنك المعدني على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي إنها حالة تتدهور فيها البقعة جزء العين الذي يتحكم في الرؤية المركزية

تشمل المصادر الغذائية لهذه العناصر الغذائية الهامة مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه الملونة مثل الجزر، الفلفل الأحمر، بروكلي، سبانخ، فراولة، بطاطا حلوة، الحمضيات، الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون وبذور الكتان ، ينصح بها أيضًا لتحسين صحة العين.

بعض العناصر الغذائية الأخرى هي أيضًا مفاتيح لتحسين البصر من بينها اللوتين وزياكسانثين ، وهما كاروتينات موجودة في الشبكية يمكن أيضًا العثور عليها في الخضروات الورقية الخضراء والبروكلي والكوسه والبيض.

يمكن أيضًا تناول اللوتين وزياكسانثين في شكل مكمل غذائى تساعد هذه الكاروتينات على حماية البقعة عن طريق تحسين كثافة الصبغة في ذلك الجزء من العين ، وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية والأزرق.

كما تساعد التمرين والحفاظ على وزن صحي العين حيث أيتسبب داء السكري من النوع 2 ، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين

تسمى هذه الحالة اعتلال الشبكية السكري يؤذي الكثير من السكر المتداول في مجرى الدم الجدران الرقيقة للشرايين يتسبب اعتلال الشبكية السكري في الشرايين الصغيرة جدًا في شبكية العين الجزء الخلفي الحساس للضوء من العين لتسرب الدم والسوائل إلى العين مما يضر البصر، ويؤدي فحص مستويات السكر في الدم بانتظام، والحفاظ على اللياقة البدنية إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومضاعفاته العديدة.

Advertisements

داء السكري ليس المرض الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الرؤية يمكن أن تؤثر الحالات الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والتصلب المتعدد ، على البصر ترتبط هذه الحالات بالالتهاب المزمن الذي يمكن أن يضر بالصحه من الرأس إلى أخمص القدمين.

يمكن أن يتسبب التهاب العصب البصري، على سبيل المثال، في الشعور بالألم وحتى فقدان البصر الكامل في حين أنه لا يمكن منع مرض مثل التصلب المتعدد ، يمكنك محاولة إدارته بعادات وأدوية صحية ويساعد علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال عن طريق اتباع نظام غذائي صحي للقلب وممارسة الرياضة وأدوية ارتفاع ضغط الدم

قد يهمك أيضا:

تقرير طبّي يوضّح وجود 5 أسباب وراء زيادة الوزن بعد الحمية الغذائية

تعرف على العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالذبحة الصدرية