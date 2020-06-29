أفريقيا تُسجل 10 آلاف وفاة بـ"كورونا" و371000 إصابة مؤكدة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى مستوى جديد، يتجاوز 371000 بينها 9448 حالة وفاة، وفي هذا الصدد نشرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإحصاءات الجديدة، الأحد، حيث تضم جنوب أفريقيا أكثر من ثلث إصابات القارة، حيث سجلت 7210 حالات جديدة، في أكبر زيادة يومية لدولة أفريقية حتى الآن.

وقال بيان صادر عن وزير الصحة زويليني مخيز إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ الآن 131800 إصابة مؤكدة، بينها 2413 حالة وفاة بمعدل 1.8 بالمئة، حيث تضم مقاطعة كيب، الواقعة غرب جنوب أفريقيا، التي تضم مدينة كيب تاون، 45 بالمائة من الحالات. لكن مقاطعة غوتنغ، التي تضم أكبر مدن البلاد مثل جوهانسبرغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد تصاعدًا في انتشار الفيروس، تمثل 26 بالمائة من الإصابات في البلاد، كما تضم مقاطعة إيسترن كيب، التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، 18 بالمئة من الحالات في البلاد.

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