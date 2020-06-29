اسرع خلطات الحلبة للتسمين وزيادة الوزن في اسبوع

يمكن استخدام الحلبة للتسمين في اسبوع. فهي تعمل على فتح الشهية وعلى زيادة الرغبة في تناول الطعام. كما انها تحتوي على خصائص اخرى تساعد على تسمين الجسم. ولهذا ينصح باعتمادها مكوناً اساسياً لبعض الوصفات الطبيعية التي تستفيد منها كل من ترغب في التخلص من النحافة الزائدة. وهذه ابرز وصفات الحلبة للتسمين وزيادة الوزن في اسبوع واحد.

خلطات الحلبة للتسمين

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تتعد وصفات الحلبة للتسمين في اسبوع وهي تحتوي على مكونات طبيعية تساعد على استعادة امتلاء الجسم وخصوصاً في حالات النحافة المفرطة.





خلطة مغلي الحلبة

المقادير

كوب ماء مغلي

3 غرامات من بذور الحلبة

الخطوات

1 يخلط المكونان جيداً ويترك الخليط حتى يبرد.

2 يصفى الماء ويضاف اليه العسل.

من اجل الاستفادة من خصائص هذا الماء يجب شرب 3 اكواب منه يومياً.



وصفة زيت الحلبة

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المقادير

نصف كوب من الماء

ملعقة طعام ونصف من زيت الحلبة

الخطوات

1 يمزج المكونان جيداً.

2 يتم شرب المزيج مرة يومياً في الصباح واخرى في المساء قبل النوم.

خلطة الحلبة وزيت الزيتون

المقادير

ملعقة طعام من زيت الزيتون

ملعقة طعام من الحلبة المطحونة

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الخطوات

1 يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

2 ينصح بتناول 4 ملاعق يومياً من هذا المزيج.

خلطة زيت الحلبة وزيت الخروع

المقادير

ملعقة طعام من زيت الحلبة

ملعقة طعام من زيت الخروع

الخطوات

1 يمزج الزيتان معاً حتى ينسجما تماماً.

2 تدهن المناطق التي يراد تسمينها بالمزيج. يترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل بالصابون والماء الفاتر.

ومن اجل الاستفادة من الحلبة للتسمين في اسبوع ينصح بتطبيق وصفاتها مع تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية مثل الفول السوداني والبطاطا والفاصولياء. لكن الافضل عدم تناول تلك الغنية بالدهون الضارة والسكريات وعدم التخلي عم ممارسة التمارين التي تساعد على ملء العضلات.

خلطة الحلبة والزعتر

المقادير

ملعقة طعام من الحلبة المطحونة

ملعقة طعام من الزعتر

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة طعام من الفستق المطحون

بضع حبات من الزبيب

الخطوات

1 تخلط المكونات جيداً بواسطة الخلط حتى تتحول الى مزيج متماسك.

2 يوضع الخليط في علبة محكمة الاغلاق في الثلاجة.

3 يمكن تناول ملعقتي طعام منه في الصباح قبل حلول موعد الفطور وفي المساء قبل النوم.

تساعد بذور الحلبة الاشخاص الذين يعانون من النحافة المفرطة على زيادة اوزانهم. الا انها توفر لهم ايضاً العديد من الفوائد الصحية.

- تحفز عمل الجهازالهضمي وتنشط المعدة وتؤمن عملية هضم سليمة.

- يمكن الاعتماد على وصفاتها من اجل علاج التهاب الحنجرة اضافة الى اعراض الربو والسعال فضلاً عن نزلات البرد وتراكم البلغم المزعج في الصدر.

- تحد من آلام المخاض اثناء عملية الولادة.

- من المفيد تناول مائها او اي خلطة تحتوي عليها من قبل النساء اللواتي يعانين من اوجاع الحيض الحادة.



- تعود هذه البذور بالفائدة على الاشخاص الذين يعانون من امراض الكلى. وفي هذه الحالة ينصح بتناول الماء المحضر منها.

- يمكن من خلال تناولها علاج تقرحات الفم المؤلمة.

- تساعد الحلبة على علاج بعض المشتاكل الجلدية مثل الاكزيما اضافة الى مداواة الجروح.

- تساهم علاجات في تخفيف ألم العضلات.

- والى جانب فوائد الحلبة للتسمين في اسبوع تساعد هذه البذور على محاربة فقر الدم ايضاً.

