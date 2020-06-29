شكرا لقرائتكم خبر عن س وج... كل ما تريد معرفته عن التهابات سعفة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات سعفة الرأس من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، وهى عبارة عن عدوى فطرية سطحية تحدث فى جلد فروة الرأس والحواجب والرموش وتسبب فطريات جلدية شديدة، وهى تنتشر بشكل سريع من شخص لآخر، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهابات سعفة الرأس وفقا لما ذكره موقع mayoclinicوهى:

س:ما هى اعراض التهابات سعفة الرأس؟

ج:

1:تقشر الجلد وتغيير لونه.

2:تساقط الشعر ووجود فراغات بين الشعر.

3:الحكة الشديدة فى المنطقة المصابة.

4:التهابات واحمرار .

5:بقع مستديرة على فروة الراس.

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س:كيف تنتقل عدوى التهابات سعفة الرأس من شخص لآخر؟

ج:تنتقل عدوى التهابات فروة الرأس بسهولة من شخص لآخر عن طريق استخدام الأدوات الشخصية من المريض مثل الامشاط والمناشف وقبعات الرأس، ومن الممكن أن تنتقل ايضا عن طريق الحيوانات الليفة فى المنزل.

س: ما هى مضاعفات التهابات سعفة الرأس؟

ج: فى بعض الحالات ، تتسبب سعفة فروة الرأس في الإصابة بالكيريون - وهو التهاب شديد مؤلم في فروة الرأس، يظهر كيريون على شكل انتفاخات ناعمة ومرتفعة تستنزف القيح وتتسبب في تقشر أصفر سميك على فروة الرأس.

بدلاً من الكسر ، يسقط الشعر أو يمكن سحبه بسهولة. قد تحدث كيريون بسبب رد فعل قوي للغاية تجاه الفطريات ويمكن أن تؤدي إلى ندوب دائمة وفقدان الشعر.