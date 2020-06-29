شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تكرار إصابات الرأس يؤدى للإصابة بالاكتئاب والتدهور المعرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دراسة بحثية جديدة أن الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات متكررة في الرأس يعانون من أعراض الاكتئاب المتزايدة وخطر أكبر من التدهور المعرفي مع تقدمهم في العمر، حسبما ذكر تقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

يعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن إصابة واحدة في الدماغفي وقت مبكر من الحياة قد تساهم في مشاكل في الذاكرة والتفكير والاكتئاب في وقت لاحق من الحياة ومع ذلك، في معظم الدراسات السابقة ، فشلت الأبحاث في فحص الدور المحتمل لوجود تاريخ من التعرض لآثار الرأس المتكررة و في أكبر دراسة من نوعها، تم العثور على ارتباط في المرضى الأحياء المعرضين لتأثيرات الرأس المتكررة والصعوبات في الأداء المعرفي والاكتئاب بعد سنوات أو عقود.

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قام علماء من جامعة بوسطن وجامعة كاليفورنيا ، وسان فرانسيسكو بتحليل سجلات 13323 فردًا في سن 40 وما فوق ( متوسط ​​العمر 62) الذين يشاركون في سجل صحة الدماغ عبر الإنترنت من بين هؤلاء ، أبلغ 725 أو 5 % من المشاركين عن تعرضهم لإصابات الرأس المتكررة من خلال الرياضات التلامسية بالإضافة إلى التاريخ المتكرر لإصابة الرأس ، فحص العلماء أيضًا آثار الإصابة بمرض إصابة الرأس مع فقدان الوعي أو بدونه.

جنبا إلى جنب مع استبيانات التقرير الذاتي عن تأثير اصابات الرأس المتكررة أكمل المشاركون مقاييس أعراض الاكتئاب والاختبارات المعرفية وتكشف النتائج ، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب ، أن المشاركين الذين لديهم تاريخ من إصابات الرأس المتكررة عانوا عن أعراض اكتئاب أكبر من أولئك الذين لم يكن لديهم مثل هذا التاريخ.بالإضافة إلى ذلك ، عندما تم فحص التأثيرات المتكررة للرأس و TBI بشكل منفصل ، كان لتاريخ التأثيرات المتكررة للرأس التأثير الأقوى على أعراض الاكتئاب المتأخرة. وكانت النتائج مستقلة عن العمر والجنس ومستوى التعليم.