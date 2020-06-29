شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مضاعفات خطيرة للالتهاب الرئوى احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد الالتهاب الرئوي مشكلة تنفسية يمكن أن تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، وقد تتحسن الحالة خلال أيام أو أسابيع، و لكنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى جنبًا إلى جنب.

بينما قد تتعافى من الالتهاب الرئوي، قد تكون هناك مضاعفات أخرى في انتظارك، وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealtn" ، لذا فإن الاستشارة الطبية مهمة جدا لتجنب هذه المضاعفات . مضاعفات الالتهاب الرئوى مضاعفات الالتهاب الرئوى يجب عليك التحقق من العلامات والأعراض بخلاف الالتهاب الرئوي لمعرفة المزيد عن المشكلة الكامنة، و فيما يلي 5 مضاعفات خطيرة منها: 1. بكتريا الدم والصدمة الإنتانية 1. بكتريا الدم والصدمة الإنتانية يحدث الالتهاب الرئوي بسبب الفيروسات والفطريات والبكتيريا، إذا تم تحريك الالتهاب الرئوي عن طريق البكتيريا ، فقد تصل إلى دمك وتسمى هذه الحالة بتجرثم الدم، وقد يتسبب هذا أيضًا في حدوث صدمة إنتانية وهو مؤشر على العدوى البكتيرية في الدم.

في مثل هذه الحالة ، سينخفض ​​ضغط الدم فجأة إلى مستوى منخفض حقًا، وهى حالة مميتة حيث لن يتمكن قلبك من العمل في مستويات ضغط الدم المنخفض وقد يفشل في النهاية.



2. خراجات الرئةخراجات الرئة هي حالة يتشكل فيها القيح في رئتيك، و يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي هذه الحالة في الغالب في الحالات التي يكون فيها الشخص لديه مناعة ضعيفة أو تجرثم الدم أو أمراض اللثة، ويعد كبار السن والرجال هم الأكثر عرضة لخطر هذه الحالة. يجب على المرء أن يرى الطبيب عندما يرى هذه الأعراض من خراج الرئة مثل : 2. خراجات الرئةخراجات الرئة هي حالة يتشكل فيها القيح في رئتيك، و يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي هذه الحالة في الغالب في الحالات التي يكون فيها الشخص لديه مناعة ضعيفة أو تجرثم الدم أو أمراض اللثة، ويعد كبار السن والرجال هم الأكثر عرضة لخطر هذه الحالة. يجب على المرء أن يرى الطبيب عندما يرى هذه الأعراض من خراج الرئة مثل :

ارتفاع درجة الحرارة

خروج قيح مع السعال

تعرق ليلي

فقدان الشهية

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إعياء

فقدان الوزن غير المقصود والمفاجئ

3. تورم أغشية الرئة هناك طبقتان من الأنسجة حول الرئتين يُطلق عليهما بشكل جماعي غشاء الجنب، كل من هذه تساعد في التنفس السلس.، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي غير المنتفخ إلى تضخيمه مما يجعله منتفخًا ومؤلمًا، و إذا لم يتم علاج هذا التورم في الوقت المناسب ، فقد تمتلئ السوائل التي تسمى الانصباب الجنبي، بعض الأعراض التى تحدد المشكلة:

ألم حاد بالصدر أثناء التنفس والعطس والسعال

ارتفاع درجة الحرارة

صعوبة في التنفس

ألم في الكتف والظهر



4. توقف التنفسقد تتسبب حالات الالتهاب الرئوي الحاد في احتباس السوائل في رئتيك مما قد يؤثر على الأكسجة، و لن تتمكن الرئة من توفير الأكسجين للدم وقد لا تتلقى الأعضاء الحيوية الأخرى ما يكفي من الأكسجين لتعمل، هذه مضاعفات نادرة لكن الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة معرضون لهذا المرض وقد يعانون من بعض الأعراض: 4. توقف التنفسقد تتسبب حالات الالتهاب الرئوي الحاد في احتباس السوائل في رئتيك مما قد يؤثر على الأكسجة، و لن تتمكن الرئة من توفير الأكسجين للدم وقد لا تتلقى الأعضاء الحيوية الأخرى ما يكفي من الأكسجين لتعمل، هذه مضاعفات نادرة لكن الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة معرضون لهذا المرض وقد يعانون من بعض الأعراض:

الأرق

صعوبة في التنفس

سباق ضربات القلب

فقدان الوعي

التعرق