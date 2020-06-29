شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد «السمك» والمقدار المناسب لتناوله أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ينصح خبراء الصحة بتناول الأسماك لما لها من فوائد وقيمة غذائية، فضلا عن احتوائها على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ولكن ما هو المقدار المناسب لتناول الأسماك أسبوعياً للحصول على الفائدة المرجوة؟.
وفي هذا السياق قالت استشاري السمنة والتغذية د. وجدان الشمري، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتناول ٢-٣ حصص من السمك أسبوعياً.
وأضافت الشمري “أن الحصة تعادل ١٠٠ غرام تقريباً، ولتسهيل الحسابات الحصة هي بحجم وسماكة كف يدك تقريباً يد مرفوعة”.
يذكر أن السمك يعد منجما للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم والفوسفور، والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
كما يحتوي السمك على الأحماض الأمينية والدهنية، الضرورية للحفاظ على صحّة الجسم ووقايته من الأمراض.
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